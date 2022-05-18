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Регионы: ракеты по Днепру и Николаеву, обстрелы Сумщины, бои за Дробышево

Елена РощинаСреда, 18 мая 2022, 09:11
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска в среду утром выпустили по городу Днепр две ракеты, одну из них удалось сбить, а также ракету по Николаеву, Сумщина находилась под обстрелами, в Харькове – тихо, боевые действия не утихают в Луганской и Донецкой областях

Источник: оперативные данные глав областей по ситуации в регионах по состоянию на 08:00 среда 18 мая

Детали: На Днепропетровщине утром – ракетная атака по Днепру. Одну ракету сбили. Обломки повредили дома, есть раненый человек. Вторая ракета попала в объект транспортной инфраструктуры и повлекла за собой значительные разрушения.

Также враг обстрелял две общины на границе с Херсонщиной – Зеленодольскую и Апостоловскую. В настоящее время пострадавших нет. Детали обстрелов выясняются.

Сумская область: с вечера продолжались артиллерийские обстрелы области с территории России. Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская, Новослободская общины. Потери и разрушения уточняются.

Харьков: без ночных обстрелов

В течение суток обстреливали Печенеги, Чугуевского района, один человек был ранен.

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Также есть раненый в с.Циркуны.

Луганская область: массированные артобстрелы по всей территории.

Снова обстреляли "Азот" – повреждено одно из админзданий и проходное объединение. В общей сложности 15 артиллерийских атак по Северодонецку, разрушены 12 многоэтажек.

По селам Попаснянской общины во вторник нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское. Есть погибшие и раненые.

Донецкая область: бои по всей линии фронта.

Тяжелые бои ведутся за Дробышево вблизи Лимана, над которым враг пытается установить контроль. Бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

Постоянные обстрелы не только военных позиций, но и населенных пунктов. За сутки – 7 погибших и 6 раненых.

17 мая россияне нанесли ракетный удар по важным промышленным объектам, в частности, Кнауф Украина. В Бахмуте – прямое попадание ракеты в жилой дом. Есть погибшие и раненые.

Николаевская область: во вторник днем ​​и около 23:30 были обстрелы Широковской общины. Пострадавших нет. Повреждены жилые дома.

В среду утром, в 7:30, в результате обстрела пгт Первомайское Первомайской общины повреждена школа, жертв нет.

Также утром ракетному удару подверглись жилые кварталы Николаева. В результате обстрела пострадал один человек. Подробная информация о последствиях выясняется.

На Херсонщине ситуация стабильно критичная, оккупанты продолжают обстрел позиций ВСУ и уничтожение инфраструктуры в оккупированных селах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской и Станиславской теробщин.

В большинстве населенных пунктов этих общин разбита и повреждена половина домов местных жителей, школы, садики, амбулатории и другие объекты инфраструктуры.

Относительно спокойно ночь прошла в других регионах Украины.

Темы: войнаДнепрНиколаевДонбасс
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