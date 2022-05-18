У Міноборони РФ стверджують, що з "Азовсталі" вийшли 959 людей

"Азовсталь" у променях сонця, фото бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним “Орест”

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що зі заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.

Джерело: офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, якого цитує пропагандистський ресурс "РІА Новости"

Деталі: Російські загарбники називають це здачею в полон, тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.

За словами Конашенкова, з 16 травня "здалися в полон" 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.

Минулої доби з підземель "Азовсталі" вийшли 694 бійці полку "Азов" та інших підрозділів, у тому числі 29 поранених, заявив представник російського Міноборони.

Українська сторона поки не розголошує інформацію про вихід захисників Маріуполя, аби не завдати їм шкоди.

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