Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони РФ стверджують, що з "Азовсталі" вийшли 959 людей

Олена РощінаСереда, 18 травня 2022, 11:17
"Азовсталь" у променях сонця, фото бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним “Орест”

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що зі заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.

Джерело: офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, якого цитує пропагандистський ресурс "РІА Новости"

Деталі: Російські загарбники називають це здачею в полон, тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.

За словами Конашенкова, з 16 травня "здалися в полон" 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.

Минулої доби з підземель "Азовсталі" вийшли 694 бійці полку "Азов" та інших підрозділів, у тому числі 29 поранених, заявив представник російського Міноборони.

Українська сторона поки не розголошує інформацію про вихід захисників Маріуполя, аби не завдати їм шкоди. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МаріупольАзов Росіявійна
Головне сьогодні

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа

Азовське море може вимерти через бомбардування "Азовсталі" – міськрада Маріуполя

Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

ДБР перевіряє, чи допоміг заступник гендиректора ЧАЕС росіянам захопити станцію

фото Депутат від ОПЗЖ під наркотиками побився з правоохоронцями – ДБР

Ердоган обіцяє блокувати членство Швеції і Фінляндії в НАТО, поки ті не видадуть "терористів"

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти зруйнували маріупольську синагогу
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Британська розвідка: Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі
Останні новини
20:13
У Нідерландах скандал через sms'ки прем'єра на старій Nokia
20:06
Росіяни з кулеметів, гранатометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину
20:01
Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС
19:57
Федоров запропонував розпочати переговори про приєднання до роумінгового простору ЄС
19:42
Глава Євроради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС
19:40
мапаМайже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
19:40
Світовий банк виділить $12 мільярдів для послаблення продовольчої кризи
19:39
У Києві може бути задимлення через пожежу лісів довкола Чорнобиля
19:37
У житомирських школах припинять вивчати російську мову
19:27
Подоляк: Переговори на сьогодні неможливі, РФ іще не розуміє наслідків війни
Усі новини...