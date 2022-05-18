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Пушилин хочет "международный трибунал" над бойцами с "Азовстали"

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 18:18
Денис Пушилин, AFP via Getty Images

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными с "Азовстали".

Источник: Пушилин, которого цитирует ресурс боевиков "ДАН"

Прямая речь Пушилина: "На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным".

Детали: Сайт боевиков отмечает, что так Пушилин ответил на вопрос, кто будет судить украинских бойцов, - "Россия, ДНР или ЛНР". При этом он не уточнил, что подразумевает под понятием "международного трибунала".

Ранее главарь боевиков заявил, что судьбу пленных защитников Мариуполя должен решать суд.

"Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы не играли у отдельных, я знаю есть разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", - сказал Пушилин.

"Военными преступниками", по словам главаря боевиков ОРДО, считаются не только командиры украинских бойцов, но и те, кто исполняет их приказы, а также "несёт нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения".

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Пушилин также заявил, что среди "сдавшихся в плен" украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" нет командиров высокого ранга.

"На данный момент командиров самого высокого звена нет – они не вышли (с завода "Азовсталь"). Но это пока", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее в Министерстве обороны России заявили, что с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов. 

Предыстория:

  • 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
  • 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
  • В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
  • Госдума РФ в среду должна была рассмотреть проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка "Азов" террористической организацией.

Темы: ПушилинАзовМариуполь
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