Пушилин хочет "международный трибунал" над бойцами с "Азовстали"

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными с "Азовстали".

Источник: Пушилин, которого цитирует ресурс боевиков "ДАН"

Прямая речь Пушилина: "На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным".

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Детали: Сайт боевиков отмечает, что так Пушилин ответил на вопрос, кто будет судить украинских бойцов, - "Россия, ДНР или ЛНР". При этом он не уточнил, что подразумевает под понятием "международного трибунала".

Ранее главарь боевиков заявил, что судьбу пленных защитников Мариуполя должен решать суд.

"Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы не играли у отдельных, я знаю есть разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", - сказал Пушилин.

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"Военными преступниками", по словам главаря боевиков ОРДО, считаются не только командиры украинских бойцов, но и те, кто исполняет их приказы, а также "несёт нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения".

Пушилин также заявил, что среди "сдавшихся в плен" украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" нет командиров высокого ранга.

"На данный момент командиров самого высокого звена нет – они не вышли (с завода "Азовсталь"). Но это пока", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее в Министерстве обороны России заявили, что с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.

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