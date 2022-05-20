Росія заявила, що стежить за постачанням американських ракет "Гарпун" Україні

Російські військові відслідковують можливі поставки американських протикорабельних ракет "Гарпун" Україні та вживатимуть відповідних заходів.

Джерело: Telegram-канал "Ви слухали маяк", який цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Дуже багато озброєння йде в Україну із заходу. Ви знаєте наше ставлення до цього. Тут жодної новації немає. Наші військові дуже ретельно відстежують усі ці поставки і превентивно працюють у цьому зв'язку. Вживаються відповідні заходи".

Що було раніше: 19 травня Reuters повідомив, що Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду.

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