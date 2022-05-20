Росія заявила, що стежить за постачанням американських ракет "Гарпун" Україні
П'ятниця, 20 травня 2022, 13:28
Російські військові відслідковують можливі поставки американських протикорабельних ракет "Гарпун" Україні та вживатимуть відповідних заходів.
Джерело: Telegram-канал "Ви слухали маяк", який цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Дуже багато озброєння йде в Україну із заходу. Ви знаєте наше ставлення до цього. Тут жодної новації немає. Наші військові дуже ретельно відстежують усі ці поставки і превентивно працюють у цьому зв'язку. Вживаються відповідні заходи".
Що було раніше: 19 травня Reuters повідомив, що Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду.
Передісторія:
- Раніше Росія неодноразово заявляла, що будь-який вантаж озброєнь Києву з-за кордону, який перебуває на території України, є "законною ціллю" для РФ.
- Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України. Обстріли станцій повторювалися і пізніше. Руйнуючи залізничну інфраструктуру Росія, ймовірно, намагається зупинити постачання військової техніки від західних країн.
- 4 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу знову пригрозив, що поставки зброї з країн НАТО в Україну вважаються "законною ціллю" для знищення.