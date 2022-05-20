Россия заявила, что следит за поставками американских ракет "Гарпун" Украине

Российские военные отслеживают возможные поставки американских противокорабельных ракет "Гарпун" Украине и принимать соответствующие меры.

Источник: Telegram-канал "Вы слушали маяк", который цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Очень много вооружений идёт в Украину с запада. Вы знаете наше отношение к этому. Здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки и превентивно работают в этой связи. Принимаются соответствующие меры".

Что было раньше: 19 мая Reuters сообщил, что Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты и помочь преодолеть российскую морскую блокаду.

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