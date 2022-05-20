Россия заявила, что следит за поставками американских ракет "Гарпун" Украине
Пятница, 20 мая 2022, 13:28
Российские военные отслеживают возможные поставки американских противокорабельных ракет "Гарпун" Украине и принимать соответствующие меры.
Источник: Telegram-канал "Вы слушали маяк", который цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "Очень много вооружений идёт в Украину с запада. Вы знаете наше отношение к этому. Здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки и превентивно работают в этой связи. Принимаются соответствующие меры".
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Что было раньше: 19 мая Reuters сообщил, что Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты и помочь преодолеть российскую морскую блокаду.
Предыстория:
- Ранее Россия неоднократно заявляла, что любой груз вооружений Киеву из-за границы, находящийся на территории Украины, является "законной целью" для РФ.
- Российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Обстрелы станций повторялись и позже. Разрушая железнодорожную инфраструктуру Россия, вероятно, пытается остановить поставки военной техники от западных стран.
- 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу снова пригрозил, что поставки оружия из стран НАТО в Украину считаются "законной целью" уничтожения.
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