В Киевской области завершили разминирование дорог – Офис президента

российский снаряд на дороге между киевом и бородянкой. фото: getty images

По данным Офиса президента, саперы завершили разминирование основных автомобильных дорог на деоккупированных территориях Киевской области.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Полностью завершено разминирование Киевской области.

Возобновлено электроснабжение на 100% Киевской области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60.

К восстановительным работам привлекли более 1 тысячи сотрудников из разных регионов Украины. Питание восстановили более 265 тысяч абонентов".

Детали: В Мотыжине Киевской области планируют восстановить лицей, работавший 50 лет, до 1 сентября.

В Андреевке Макаровского района приступили к текущему ремонту покрытия на крышах около 50 домов. Кроме того, частично уже восстановили связь и интернет, полностью запустили газо- и электроснабжение.

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Киевская областная военная администрация совместно с представителями центральных служб разработала дорожную карту по восстановлению жилья для людей в населенных пунктах, где российские оккупанты уничтожили застройку.

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