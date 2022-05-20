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В Киевской области завершили разминирование дорог – Офис президента

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 16:22
В Киевской области завершили разминирование дорог – Офис президента
российский снаряд на дороге между киевом и бородянкой. фото: getty images

По данным Офиса президента, саперы завершили разминирование основных автомобильных дорог на деоккупированных территориях Киевской области.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Полностью завершено разминирование Киевской области.

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Возобновлено электроснабжение на 100% Киевской области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60.

К восстановительным работам привлекли более 1 тысячи сотрудников из разных регионов Украины. Питание восстановили более 265 тысяч абонентов".

Детали: В Мотыжине Киевской области планируют восстановить лицей, работавший 50 лет, до 1 сентября.

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В Андреевке Макаровского района приступили к текущему ремонту покрытия на крышах около 50 домов. Кроме того, частично уже восстановили связь и интернет, полностью запустили газо- и электроснабжение.

Киевская областная военная администрация совместно с представителями центральных служб разработала дорожную карту по восстановлению жилья для людей в населенных пунктах, где российские оккупанты уничтожили застройку.

Предыстория:

  • Вчера 19 мая двое мужчин подорвались на вражеской мине в поле в Бучанском районе. 17 мая на мине близ Харькова подорвался тракторист.
  • В Киевской области полностью возобновили электроснабжение в области 18 мая. Стоимость услуг составила 300 миллионов гривен.
  • По состоянию на 18 мая, следователи эксгумировали в Киевской области 1288 тел гражданских лиц, которые были замучены и убиты российскими оккупантами.

Темы: минированиеКиевская областьдеоккупация
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