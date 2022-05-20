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Командир "Азову" сподівається, що тіла загиблих бійців з "Азовсталі" передадуть рідним

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 13:38
Командир Азову сподівається, що тіла загиблих бійців з Азовсталі передадуть рідним
Денис Прокопенко, скриншот

Командир полку Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко заявив, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" отримали допомогу і будуть доставлені на підконтрольну Україні територію, а щодо загиблих захисників Маріуполя "процес триває".  

Джерело: відеозвернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка, Азов - Маріуполь

Пряма мова: "86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. 

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Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох важливих для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі. 

Цивільних вдалося евакуювати. 

Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні. 

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Щодо загиблих Героїв процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні!". 

Деталі: Раніше повідомлялося, що бійці "Азову" з 16 травня виходять із бункерів заводу "Азовсталь": важкопоранених доставили в лікарню в ОРДО, інших росіяни утримують і допитують. Доля загиблих Героїв була невідома. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 16 травня по 20 травня "здалися в полон" вже 1908 українських "націоналістів" із заводу "Азовсталь", а до цього там "склали зброю 1387 морпіхів".

За словами Шойгу, із заводу також було врятовано 177 мирних громадян, у тому числі 85 жінок та 47 дітей.

Українська сторона практично не коментує операцію з порятунку гарнізону "Маріуполь", влада лише підтвердила наказ зберегти життя особового складу з заблокованого росіянами заводу "Азовсталь".

19 травня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що керівництво і він ще залишаються на території заводу "Азовсталь".

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Передісторія:

УП, виправлено
Теми: МаріупольАзов війна
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