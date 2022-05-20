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Командир "Азову" сподівається, що тіла загиблих бійців з "Азовсталі" передадуть рідним

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 13:38
Денис Прокопенко, скриншот

Командир полку Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко заявив, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" отримали допомогу і будуть доставлені на підконтрольну Україні територію, а щодо загиблих захисників Маріуполя "процес триває".  

Джерело: відеозвернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка, Азов - Маріуполь

Пряма мова: "86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. 

Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох важливих для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі. 

Цивільних вдалося евакуювати. 

Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні. 

Щодо загиблих Героїв процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні!". 

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Деталі: Раніше повідомлялося, що бійці "Азову" з 16 травня виходять із бункерів заводу "Азовсталь": важкопоранених доставили в лікарню в ОРДО, інших росіяни утримують і допитують. Доля загиблих Героїв була невідома. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 16 травня по 20 травня "здалися в полон" вже 1908 українських "націоналістів" із заводу "Азовсталь", а до цього там "склали зброю 1387 морпіхів".

За словами Шойгу, із заводу також було врятовано 177 мирних громадян, у тому числі 85 жінок та 47 дітей.

Українська сторона практично не коментує операцію з порятунку гарнізону "Маріуполь", влада лише підтвердила наказ зберегти життя особового складу з заблокованого росіянами заводу "Азовсталь".

19 травня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що керівництво і він ще залишаються на території заводу "Азовсталь".

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Передісторія:

УП, виправлено
Теми: МаріупольАзов війна
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