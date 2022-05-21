Більше години росіяни обстрілюють Сумський район з "Градів"

Станом на 15:30, понад годину російські окупанти вели артилерійський вогонь по населених пунктах Сумського району з реактивних систем залпового вогню "Град".

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, Державна прикордонна служба

Пряма мова Живицького: "Понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних (реактивних - УП) систем залпового вогню по території Сумського району".

Деталі: Прикордонники повідомили, що російські загарбники ведуть вогонь з РСЗВ "Град". Захисники нарахували близько півтора десятка обстрілів.

Передісторія: