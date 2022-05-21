Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більше години росіяни обстрілюють Сумський район з "Градів"

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 16:06
Більше години росіяни обстрілюють Сумський район з Градів
фото ілюстративне: getty images

Станом на 15:30, понад годину російські окупанти вели артилерійський вогонь по населених пунктах Сумського району з реактивних систем залпового вогню "Град".

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, Державна прикордонна служба

Пряма мова Живицького: "Понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних (реактивних - УП) систем залпового вогню по території Сумського району".

Реклама:

Деталі: Прикордонники повідомили, що російські загарбники ведуть вогонь з РСЗВ "Град". Захисники нарахували близько півтора десятка обстрілів.

Передісторія: 

  • Голова Сумської ОВА твердить, що близько 9 ранку російські окупанти вели артилерійський вогонь по Білопільській громаді з території Бєлґородської області.
  • 20 травня росіяни здійснили чотири обстріли по прикордонних селах Чернігівщини й Сумщини.
  • Увечері 19 травня російські окупанти гатили по Сумщині з самохідних артилерійських установок, стрілецької зброї та кулеметів.
  • Уночі 18 травня російські загарбники обстріляли з "Градів". Удень 18 травня з артилерії росіяни здійснили ще 5 обстрілів по Сумщині й два по Чернігівщині.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областькордонобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: