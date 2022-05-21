Більше години росіяни обстрілюють Сумський район з "Градів"

Станом на 15:30, понад годину російські окупанти вели артилерійський вогонь по населених пунктах Сумського району з реактивних систем залпового вогню "Град".

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, Державна прикордонна служба

Пряма мова Живицького: "Понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних (реактивних - УП) систем залпового вогню по території Сумського району".

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Деталі: Прикордонники повідомили, що російські загарбники ведуть вогонь з РСЗВ "Град". Захисники нарахували близько півтора десятка обстрілів.

Передісторія:

Голова Сумської ОВА твердить, що близько 9 ранку російські окупанти вели артилерійський вогонь по Білопільській громаді з території Бєлґородської області.

20 травня росіяни здійснили чотири обстріли по прикордонних селах Чернігівщини й Сумщини.

Увечері 19 травня російські окупанти гатили по Сумщині з самохідних артилерійських установок, стрілецької зброї та кулеметів.

Уночі 18 травня російські загарбники обстріляли з "Градів". Удень 18 травня з артилерії росіяни здійснили ще 5 обстрілів по Сумщині й два по Чернігівщині.