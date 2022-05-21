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Більше години росіяни обстрілюють Сумський район з "Градів"

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 16:06
фото ілюстративне: getty images

Станом на 15:30, понад годину російські окупанти вели артилерійський вогонь по населених пунктах Сумського району з реактивних систем залпового вогню "Град".

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, Державна прикордонна служба

Пряма мова Живицького: "Понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних (реактивних - УП) систем залпового вогню по території Сумського району".

Деталі: Прикордонники повідомили, що російські загарбники ведуть вогонь з РСЗВ "Град". Захисники нарахували близько півтора десятка обстрілів.

Передісторія: 

  • Голова Сумської ОВА твердить, що близько 9 ранку російські окупанти вели артилерійський вогонь по Білопільській громаді з території Бєлґородської області.
  • 20 травня росіяни здійснили чотири обстріли по прикордонних селах Чернігівщини й Сумщини.
  • Увечері 19 травня російські окупанти гатили по Сумщині з самохідних артилерійських установок, стрілецької зброї та кулеметів.
  • Уночі 18 травня російські загарбники обстріляли з "Градів". Удень 18 травня з артилерії росіяни здійснили ще 5 обстрілів по Сумщині й два по Чернігівщині.

Теми: Сумська областькордонобстрілРосія
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