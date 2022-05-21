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Больше часа россияне обстреливают Сумской район из "Градов"

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 16:06
Больше часа россияне обстреливают Сумской район из Градов
фото иллюстративное: getty images

По состоянию на 15:30, больше часа российские оккупанты вели артиллерийский огонь по населенным пунктам Сумского района из реактивных систем залпового огня "Град".

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, Государственная пограничная служба

Прямая речь Живицкого: "Более часа враг ведет огонь со своей территории с ракетных (реактивных - УП) систем залпового огня по территории Сумского района".

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Детали: Пограничники сообщили, что российские захватчики ведут огонь из РСЗО "Град". Защитники насчитали около полутора десятков обстрелов.

Предыстория:

  • Глава Сумской ОВА утверждает, что около 9 утра российские оккупанты вели артиллерийский огонь по Белопольской громаде с территории Белгородской области.
  • 20 мая россияне совершили четыре обстрела по приграничным селам Черниговской и Сумской областей.
  • Вечером 19 мая российские захватчики били по Сумщине из самоходных артиллерийских установок, стрелкового оружия и пулеметов.
  • Ночью 18 мая российские оккупанты обстреляли из "Градов". Днем 18 мая из артиллерии россияне совершили еще 5 обстрелов по Сумщине и два по Черниговщине.

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Темы: Сумская областьграницаобстрелРосcия
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