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На Київщині вдруге за тиждень трактор наїхав на міну

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 21:44
На Київщині вдруге за тиждень трактор наїхав на міну
Нерозірвана міна російських окупантів, знайдена під трактором. фото: дснс

У Бучанському районі водій трактора в ході виконання польових робіт наїхав на ворожу міну, діставши травми.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "21 травня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух на полі у с. Липівка, Макарівської селищної громади.

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ДСНС вкотре нагадує, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя!"

Деталі: Співробітники ДСНС, які приїхали на місце події, вивільнили з техніки постраждалого водія. Його забрали в кареті швидкої допомоги.

Місце вибуху огородили й позначили як небезпечну ділянку.

ВІДЕО ДНЯ
Пошкоджений трактор
Пошкоджений трактор
Фото: дснс
 
Пошкоджений трактор
Фото: дснс
Пошкоджений трактор
Пошкоджений трактор
Фото: ДСнс

Передісторія: 

  • У вівторок 17 травня 37-річний тракторист у полі біля Андріївки поблизу Макарова на Київщині також натрапив на ворожу міну й дістав травму ноги. Сапери знайшли під пошкодженим трактором ще одну ворожу міну, яка не розірвалась.
  • 19 травня двоє чоловіків підірвалися на російській міні в полів Бучанському районі. Того ж дня на Чернігівщині в лісосмузі на ворожій міні підірвався трактор.
  • 20 травня в Офісі президента заявили, що вибухотехніки розмінували всі основні автошляхи на Київщині.

Теми: Київська областьмінуваннядеокупаціясільське господарство
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