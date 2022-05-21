На Київщині вдруге за тиждень трактор наїхав на міну

У Бучанському районі водій трактора в ході виконання польових робіт наїхав на ворожу міну, діставши травми.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "21 травня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух на полі у с. Липівка, Макарівської селищної громади.

ДСНС вкотре нагадує, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя!"

Деталі: Співробітники ДСНС, які приїхали на місце події, вивільнили з техніки постраждалого водія. Його забрали в кареті швидкої допомоги.

Місце вибуху огородили й позначили як небезпечну ділянку.

Пошкоджений трактор Фото: дснс

Пошкоджений трактор Фото: дснс

Пошкоджений трактор Фото: ДСнс

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