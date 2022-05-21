На Київщині вдруге за тиждень трактор наїхав на міну
Субота, 21 травня 2022, 21:44
У Бучанському районі водій трактора в ході виконання польових робіт наїхав на ворожу міну, діставши травми.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "21 травня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух на полі у с. Липівка, Макарівської селищної громади.
ДСНС вкотре нагадує, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя!"
Деталі: Співробітники ДСНС, які приїхали на місце події, вивільнили з техніки постраждалого водія. Його забрали в кареті швидкої допомоги.
Місце вибуху огородили й позначили як небезпечну ділянку.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У вівторок 17 травня 37-річний тракторист у полі біля Андріївки поблизу Макарова на Київщині також натрапив на ворожу міну й дістав травму ноги. Сапери знайшли під пошкодженим трактором ще одну ворожу міну, яка не розірвалась.
- 19 травня двоє чоловіків підірвалися на російській міні в полів Бучанському районі. Того ж дня на Чернігівщині в лісосмузі на ворожій міні підірвався трактор.
- 20 травня в Офісі президента заявили, що вибухотехніки розмінували всі основні автошляхи на Київщині.