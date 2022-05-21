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На Киевщине второй раз за неделю трактор наехал на мину

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 21:44
неразорвання мина российских оккупантов, найденная под трактором. фото: гсчс

В Бучанском районе водитель трактора в ходе выполнения полевых работ наехал на вражескую мину, получив травмы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "21 мая в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве на поле в селе Липовка, Макаровской поселковой общины.

ГСЧС в очередной раз напоминает, что проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам может стоить вам жизни!"

Детали: Приехавшие на место происшествия сотрудники ГСЧС высвободили из техники пострадавшего водителя. Его забрали в карете скорой помощи.

Место взрыва огородили и обозначили как опасный участок.

Пошкоджений трактор
Поврежденный трактор
Фото: ГСЧС
 
Поврежденный трактор
Фото: гсчс
Пошкоджений трактор
Поврежденный трактор
Фото: гсчс

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник 17 мая 37-летний тракторист в поле возле Андреевки близ Макарова на Киевщине также наткнулся на вражескую мину и получил травму ноги. Саперы нашли под поврежденным трактором еще одну неразорвавшуюся вражескую мину.
  • 19 мая двое мужчин подорвались на российской мине в полях Бучанского района. В тот же день на Черниговщине в лесополосе на вражеской мине взорвался трактор.
  • 20 мая в Офисе президента заявили, что взрывотехники разминировали все основные автодороги в Киевской области.

Темы: Киевская областьминированиедеоккупациясельское хозяйство
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