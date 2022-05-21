На Киевщине второй раз за неделю трактор наехал на мину

В Бучанском районе водитель трактора в ходе выполнения полевых работ наехал на вражескую мину, получив травмы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "21 мая в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве на поле в селе Липовка, Макаровской поселковой общины.

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ГСЧС в очередной раз напоминает, что проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам может стоить вам жизни!"

Детали: Приехавшие на место происшествия сотрудники ГСЧС высвободили из техники пострадавшего водителя. Его забрали в карете скорой помощи.

Место взрыва огородили и обозначили как опасный участок.

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Поврежденный трактор Фото: ГСЧС

Поврежденный трактор Фото: гсчс

Поврежденный трактор Фото: гсчс

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