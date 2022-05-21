Змінюють колаборантів на кадировців: у Маріуполі окупанти проводять ротацію

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти проводять ротацію на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів.

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Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадировців".

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