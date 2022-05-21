Змінюють колаборантів на кадировців: у Маріуполі окупанти проводять ротацію

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти проводять ротацію на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів.

Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадировців".

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Нагадаємо:

Українська влада отримала опосередковане підтвердження, що майже знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати на поталу "кадировцям".

У Маріуполі російські загарбники планують силою залучити містян в лави так званих "добровільних дружин".

Російські журналісти твердять, що підрозділи, які підпорядковуються главі Чечні Рамзану Кадирову, щодня зазнають великих втрат загиблими і пораненими, але це добре приховується через PR-технології.

У березні військові полку "Азов", який захищає Маріуполь, потролили Кадирова, який публікує відео, як його бойовики стріляють в порожні вікна зруйнованих будинків і світлофори на вулицях, вдаючи, ніби ведуть важкий бій із "бандерівцями".

Журналісти пізніше з’ясували, що відео боїв "кадировців", які вони начебто вели в різних частинах Маріуполя, були зняті в межах одного міського скверу.