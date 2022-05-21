Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Змінюють колаборантів на кадировців: у Маріуполі окупанти проводять ротацію

Мазуренко Альона Субота, 21 травня 2022, 22:30
фото: Андрющенко у Telegram

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти проводять ротацію на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів.

Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадировців".

Читайте також: Кадировці бояться померти в Україні – учасник Другої чеченської війни, який воює за Україну

Нагадаємо: 

  • Українська влада отримала опосередковане підтвердження, що майже знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати на поталу "кадировцям".
  • У Маріуполі російські загарбники планують силою залучити містян в лави так званих "добровільних дружин".
  • Російські журналісти твердять, що підрозділи, які підпорядковуються главі Чечні Рамзану Кадирову, щодня зазнають великих втрат загиблими і пораненими, але це добре приховується через PR-технології. 
  • У березні військові полку "Азов", який захищає Маріуполь, потролили Кадирова, який публікує відео, як його бойовики стріляють в порожні вікна зруйнованих будинків і світлофори на вулицях, вдаючи, ніби ведуть важкий бій із "бандерівцями".
  • Журналісти пізніше з’ясували, що відео боїв "кадировців", які вони начебто вели в різних частинах Маріуполя, були зняті в межах одного міського скверу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області

У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

оновлено від 19:52У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

Усі новини...
Маріуполь
У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука
Маріупольців хочуть примусити "патрулювати" місто з військовими РФ та "нарміліцією" ОРДО
Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання
Останні новини
06:58
Блінкен: Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми більше ніколи не будемо разом"
06:43
Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області
04:55
У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
04:00
У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику
03:29
“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”
03:00
Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу
02:34
Дуда приїхав в Україну, виступатиме в Раді
01:35
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
01:05
На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі
00:25
Миколаїв: Лунають вибухи касетних снарядів
Усі новини...