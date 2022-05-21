Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Змінюють колаборантів на кадировців: у Маріуполі окупанти проводять ротацію

Альона Мазуренко Субота, 21 травня 2022, 22:30
Змінюють колаборантів на кадировців: у Маріуполі окупанти проводять ротацію
фото: Андрющенко у Telegram

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти проводять ротацію на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів.

Реклама:

Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадировців".

Читайте також: Кадировці бояться померти в Україні – учасник Другої чеченської війни, який воює за Україну

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Українська влада отримала опосередковане підтвердження, що майже знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати на поталу "кадировцям".
  • У Маріуполі російські загарбники планують силою залучити містян в лави так званих "добровільних дружин".
  • Російські журналісти твердять, що підрозділи, які підпорядковуються главі Чечні Рамзану Кадирову, щодня зазнають великих втрат загиблими і пораненими, але це добре приховується через PR-технології. 
  • У березні військові полку "Азов", який захищає Маріуполь, потролили Кадирова, який публікує відео, як його бойовики стріляють в порожні вікна зруйнованих будинків і світлофори на вулицях, вдаючи, ніби ведуть важкий бій із "бандерівцями".
  • Журналісти пізніше з’ясували, що відео боїв "кадировців", які вони начебто вели в різних частинах Маріуполя, були зняті в межах одного міського скверу.

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: