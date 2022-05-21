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Сменяют коллаборантов на кадыровцев: в Мариуполе оккупанты проводят ротацию

Мазуренко Алена Суббота, 21 мая 2022, 22:30
фото: Андрющенко у Telegram

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты проводят ротацию на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов.

Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" сменяют на представителей росгвардии и кадыровцев".

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Напомним: 

  • Украинские власти получили косвенное подтверждение, что почти уничтоженный российскими обстрелами Мариуполь оккупанты планируют отдать в распоряжение "кадыровцам".
  • В Мариуполе российские захватчики планируют силой вовлечь горожан в ряды так называемых "добровольных дружин".
  • Российские журналисты утверждают, что подразделения, подчиняющиеся главе Чечни Рамзану Кадырову, ежедневно несут потери погибшими и ранеными, но это хорошо скрывается PR-технологиями.
  • В марте военные полка "Азов", который защищает Мариуполь, потролили Кадырова, публикующего видео, как его боевики стреляют в пустые окна разрушенных домов и светофоры на улицах, делая вид, будто ведут тяжелое сражение с "бандеровцами".
  • Журналисты позже выяснили, что видео боев "кадыровцев", которые они якобы вели в разных частях Мариуполя, были сняты в пределах одного городского сквера.

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Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
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