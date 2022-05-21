Сменяют коллаборантов на кадыровцев: в Мариуполе оккупанты проводят ротацию

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты проводят ротацию на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов.

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Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" сменяют на представителей росгвардии и кадыровцев".

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Напомним:

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