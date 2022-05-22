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Зеленський хоче "прибрати тиск минувщини" з відносин із сусідами, які не є окупантами

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 23:27
Зеленський хоче прибрати тиск минувщини з відносин із сусідами, які не є окупантами
Володимир Зеленський і Анджей Дуда, фото з Facebook Дуди

Президент Володимир Зеленський вважає за потрібне "прибрати тиск минувщини" з відносин України з усіма сусідніми країнами, які не є окупантами.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минувщини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають і які не є окупантами нашої держави".

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Деталі: Зеленський нагадав про підготовку законопроєкту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону для українців, згідно з яким українці, що рятуються від війни, отримують у Польщі такі ж самі можливості, що й поляки.

"І це буде правильний жест – ухвалити такий самий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватись. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу", - сказав президент.

Він також зазначив, що підписав указ про запровадження нової відзнаки України "місто-рятівник" для вдячності тим містам партнерських держав, які найбільше допомогли. Першим таким містом став польський Жешув.

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Крім того, Зеленський згадав запровадження спільного митного контролю з Польщею, який планується запровадити.

"Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибираємо більшість корупційних ризиків. Але також це й початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто дійсно історичний процес", - переконаний президент.

Що передувало: Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну. У неділю він виступив у Верховній Раді. 

На цьому ж засіданні Зеленський повідомив, що підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання "Місто-рятівник", а також заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами. Зеленський також пообіцяв внести до парламенту законопроєкт про особливий статус для поляків в Україні.

Крім того, у своєму виступі в Раді Зеленський заявив, що Росія своїм повномасштабним вторгненням мимоволі змусила Україну та Польщу забути суперечки щодо спільного минулого. 

Теми: ЗеленськийПольщаісторія
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