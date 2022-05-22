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Зеленский хочет "убрать давление прошлого" из отношений с соседями, которые не оккупанты

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 23:27
Зеленский хочет убрать давление прошлого из отношений с соседями, которые не оккупанты
Владимир Зеленский и Анджей Дуда, фото с Facebook Дуды

Президент Владимир Зеленский считает нужным "убрать давление прошлого" из отношений Украины со всеми соседними странами, которые не являются оккупантами.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы должны решать споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений со всеми соседями Украины, которые нас уважают и которые не являются оккупантами нашего государства".

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Детали: Зеленский напомнил о подготовке законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона для украинцев, согласно которому украинцы, спасающиеся от войны, получают в Польше такие же возможности, что и поляки.

"И это будет правильный жест – принять такой же закон в Украине. Пусть будет так, что гражданам Польши никогда не придется таким законом пользоваться. Но давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение", – сказал президент.

Он также отметил, что подписал указ о введении нового знака отличия Украины "город-спаситель" для благодарности тем городам партнерских государств, которые больше всего помогли. Первым таким городом стал польский Жешув.

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Кроме того, Зеленский упомянул введение совместного таможенного контроля с Польшей, который планируется ввести.

"Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Убираем большая часть коррупционных рисков. Но также это и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", – убежден президент.

Что предшествовало: Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. В воскресенье он выступил в Верховной Раде.

На этом же заседании Зеленский сообщил, что подписал указ о присвоении польскому городу Жешув звания "Город-спаситель", а также заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами. Зеленский также пообещал внести в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине.

Кроме того, в своем выступлении в Раде Зеленский заявил, что Россия своим полномасштабным вторжением невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого.

Темы: ЗеленскийПольшаистория
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