Ніч у регіонах: ракетний удар по Житомирщині, обстріли Миколаєва та Сумщини

У ніч на 23 травня російські війська завдали нового ракетного удару по Житомирській області – ракета пошкодила промисловий об'єкт, уламки іншої ракети пошкодили три будинки в Коростені.

Джерело: оперативні дані голів ОВА станом на 8-му ранку 23 травня

Деталі: Житомирщина: в Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки. Внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає. Детальна інформація уточнюється.

На Сумщині вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці міста Білопілля. Інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються.

Харків: ніч у місті минула із тривогами та поодинокими обстрілами. За добу – двоє поранених.

По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених.

Зазнало обстрілів м. Первомайський (1 поранений), одна людина постраждала в Балаклії.

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Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Луганщина: росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили.

Всього обстріляно 19 населених пунктів за добу. По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку.

Одна людина загинула, у лікарні у Дніпрі померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 07.05. Є двоє поранених серед цивільних.

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту.

Значні руйнування внаслідок обстрілів у Авдіївці: пошкоджено щонайменше 20 будинків, школа.

Постійні обстріли позицій навколо с Воздвиженка та смт Миронівка (Світлодарська громада), зруйновано міст біля смт Луганське. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих встановлюється.

Миколаївщина: вночі ворог обстріляв Миколаїв з РСЗО "Смерч". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

Херсонщина: окупанти продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та знищувати соціальні об’єкти і будинки мирних жителів.

Критичний стан у селах Олександрівка та Осокорівка. Там пошкоджено практично кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі.

У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених невідома.

Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів.

Область в цілому в критичному стані.

Дніпропетровщина: ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з "Ураганів" Апостолівську громаду. Влучили між населеними пунктами. Людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується.

Відносно спокійно ніч минула в інших облстях України.

Цьому передувало: 22 травня росіяни завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, внаслідок якого пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, загинув залізничник ще четверо людей отримали поранення.