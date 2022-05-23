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Ніч у регіонах: ракетний удар по Житомирщині, обстріли Миколаєва та Сумщини

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 09:04

У ніч на 23 травня російські війська завдали нового ракетного удару по Житомирській області – ракета пошкодила промисловий об'єкт, уламки іншої ракети пошкодили три будинки в Коростені. 

Джерело: оперативні дані голів ОВА станом на 8-му ранку 23 травня

Деталі: Житомирщина: в Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки. Внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає. Детальна інформація уточнюється. 

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На Сумщині вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці міста Білопілля. Інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються.

Харків: ніч у місті минула із тривогами та поодинокими обстрілами. За добу – двоє поранених. 

По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених. 

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Зазнало обстрілів м. Первомайський (1 поранений), одна людина постраждала в Балаклії. 

Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає. Деталі з’ясовуються. 

Луганщина: росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили. 

Всього обстріляно 19 населених пунктів за добу. По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку. 

Одна людина загинула, у лікарні у Дніпрі померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 07.05. Є двоє поранених серед цивільних. 

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту.

Значні руйнування внаслідок обстрілів у Авдіївці: пошкоджено щонайменше 20 будинків, школа.  

Постійні обстріли позицій навколо с Воздвиженка та смт Миронівка (Світлодарська громада), зруйновано міст біля смт Луганське. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих встановлюється.

Миколаївщина: вночі ворог обстріляв Миколаїв з РСЗО "Смерч". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає. 

Херсонщина: окупанти продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та знищувати соціальні об’єкти і будинки мирних жителів.

Критичний стан у селах Олександрівка та Осокорівка. Там пошкоджено практично кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі. 

У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених невідома.

Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів.

Область в цілому в критичному стані.

Дніпропетровщина: ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з "Ураганів" Апостолівську громаду. Влучили між населеними пунктами. Людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується. 

Відносно спокійно ніч минула в інших облстях України. 

Цьому передувало: 22 травня росіяни завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, внаслідок якого пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, загинув залізничник  ще четверо людей отримали поранення.

Теми: війнаЖитомирщинаСумська областьМиколаїв
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