Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ніч у регіонах: ракетний удар по Житомирщині, обстріли Миколаєва та Сумщини

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 09:04

У ніч на 23 травня російські війська завдали нового ракетного удару по Житомирській області – ракета пошкодила промисловий об'єкт, уламки іншої ракети пошкодили три будинки в Коростені. 

Джерело: оперативні дані голів ОВА станом на 8-му ранку 23 травня

Деталі: Житомирщина: в Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки. Внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає. Детальна інформація уточнюється. 

На Сумщині вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці міста Білопілля. Інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються.

Харків: ніч у місті минула із тривогами та поодинокими обстрілами. За добу – двоє поранених. 

По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених. 

Зазнало обстрілів м. Первомайський (1 поранений), одна людина постраждала в Балаклії. 

ВІДЕО ДНЯ

Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає. Деталі з’ясовуються. 

Луганщина: росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили. 

Всього обстріляно 19 населених пунктів за добу. По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку. 

Одна людина загинула, у лікарні у Дніпрі померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 07.05. Є двоє поранених серед цивільних. 

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту.

Значні руйнування внаслідок обстрілів у Авдіївці: пошкоджено щонайменше 20 будинків, школа.  

Постійні обстріли позицій навколо с Воздвиженка та смт Миронівка (Світлодарська громада), зруйновано міст біля смт Луганське. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих встановлюється.

Миколаївщина: вночі ворог обстріляв Миколаїв з РСЗО "Смерч". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає. 

Херсонщина: окупанти продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та знищувати соціальні об’єкти і будинки мирних жителів.

Критичний стан у селах Олександрівка та Осокорівка. Там пошкоджено практично кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі. 

У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених невідома.

Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів.

Область в цілому в критичному стані.

Дніпропетровщина: ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з "Ураганів" Апостолівську громаду. Влучили між населеними пунктами. Людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується. 

Відносно спокійно ніч минула в інших облстях України. 

Цьому передувало: 22 травня росіяни завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, внаслідок якого пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, загинув залізничник  ще четверо людей отримали поранення.

Теми: війнаЖитомирщинаСумська областьМиколаїв
Головне сьогодні

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом

"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

Starbucks припиняє бізнес у Росії

Усі новини...
війна
Чому росіяни облажалися під Києвом – розповідає "Філін", командир роти тероборони
Російська армія стрімко наближається до втрати 30 тисяч військових
Росіяни били з "Ураганів" по території Дніпропетровської області 
Останні новини
21:44
Зеленський: У росіян на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас
21:35
Доказів мутації немає: у ВООЗ прокоментували спалах мавпячої віспи
21:33
За добу росіяни вбили ще 3 мирних жителів Донеччини
21:27
20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону
21:23
На Кіровоградщині ППО збила ворожу ракету
21:13
Сумщина: окупанти обстріляли Краснопільську громаду, сталася пожежа
20:57
Псевдотрибунал для українських бійців з "Азовсталі" РФ хоче влаштувати в ОРДЛО
20:57
Прокурори встановили російського командира, через якого загинула дитина на Харківщині
20:51
Кулеба про іноземний бізнес, що досі на ринку РФ: 580 компаній, вісім з яких - корпорації
20:39
Ексголова НБУ Гонтарева відкидає звинувачення Медведчука у "вугільній справі"
Усі новини...