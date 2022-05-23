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Ночь в регионах: ракетный удар по Житомирщине, обстрелы Николаева и Сумщины

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 09:04

В ночь на 23 мая российские войска нанесли новый ракетный удар по Житомирской области – ракета повредила промышленный объект, обломки другой ракеты повредили три дома в Коростене.

Источник: оперативные данные глав ОВА по состоянию на 8 утра 23 мая

Детали: Житомирщина: в Коростене ночью обломками сбитой ракеты повреждены три дома. В результате попадания другой ракеты поврежден промышленный объект. Жертв и пострадавших пока нет. Подробная информация уточняется.

В Сумской области ночью враг обстрелял со своей территории окраины города Белополье. Информация о пострадавших, потерях и разрушениях сейчас уточняются.

Харьков: ночь в городе прошла с тревогами и единичными обстрелами. За сутки – двое раненых.

По области обстреливали Циркуны, двое раненых.

Подверглись обстрелам г. Первомайский (1 раненый), один человек пострадал в Балаклее.

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Ночью обстрелам оккупантов подвергся Чугуевский район, горели частные дома, магазин и кафе. Пострадавших нет. Детали выясняются.

Луганщина: россияне снова пытались штурмовать Северодонецк, но успеха не имели и отступили.

Всего обстреляно 19 населенных пунктов за сутки. По области повреждены или разрушены 70 объектов жилого фонда: в Лисичанске, Новодружеске, Золотом, Нирковом, Николаевке, Екатериновке, Горском, также в Северодонецке.

Один человек погиб, в больнице в Днепре умерла девочка из Приволья, которая  получила ранение 07.05. Есть двое раненых среди гражданских.

Донеччина: обстрелы по всей линии фронта.

Значительные разрушения в результате обстрелов в Авдеевке: повреждены не менее 20 домов, школа.

Постоянные обстрелы позиций вокруг с. Воздвиженка и пгт Мироновка (Светлодарская община), разрушен мост возле пгт Луганское. Подробная информация о последствиях и пострадавших устанавливается.

Николаевская область: ночью враг обстрелял Николаев из РСЗО "Смерч". Информация о поврежденных объектах и ​​пострадавших уточняется.

Также снова от обстрелов страдала Широковская община. Попали в хозяйственные постройки, разрушен один жилой дом. Потерпевших нет.

Херсонщина: оккупанты продолжают обстреливать оккупированные населенные пункты и уничтожать социальные объекты и дома мирных жителей.

Критическое состояние в селах Александровка и Осокоровка. Там поврежден практически каждый двор. Есть погибшие и пострадавшие.

В Белозерке из-за обстрелов кассетными снарядами частично разрушены 10 домов, погибли три человека. Количество раненых неизвестно.

Тяжелая ситуация в селах Бериславского и Каховского районов. 

Область в целом в критическом состоянии.

Днепропетровская область: ночь была сплошной воздушной тревогой. Оккупанты дважды обстреляли из "Ураганов" Апостоловскую общину. Попали между населенными пунктами. Людей не задело. Информация о последствиях обстрелов выясняется.

Относительно спокойно ночь прошла в других областях Украины.

Этому предшествовало: 22 мая россияне нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, в результате которого поврежден объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, погиб железнодорожник, еще четверо людей получили ранения.

Темы: войнаЖитомирская областьСумская областьНиколаев
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