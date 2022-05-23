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Кремль не хоче міняти Медведчука на захисників Маріуполя, бо "він українець і не військовий"

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 12:36
ВІКТОР МЕДВЕДЧУК ПІСЛЯ ЗАТРИМАННЯ, ФОТО З ТЕЛЕГРАМ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Кремль заявив, що не збирається обмінювати українських бійців із "Азовсталі" на кума Путіна Віктора Медведчука, бо це є "різна категорія осіб".

Джерело: Пєсков журналістам, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Пєскова: Медведчук є громадянином України. Він не має відношення до Росії, і не є військовим.

У випадку осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань.

Це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни".

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Теми: МедведчукАзов Маріупольвійна
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