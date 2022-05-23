Кремль не хоче міняти Медведчука на захисників Маріуполя, бо "він українець і не військовий"
Понеділок, 23 травня 2022, 12:36
Кремль заявив, що не збирається обмінювати українських бійців із "Азовсталі" на кума Путіна Віктора Медведчука, бо це є "різна категорія осіб".
Джерело: Пєсков журналістам, якого цитують росЗМІ
Пряма мова Пєскова: Медведчук є громадянином України. Він не має відношення до Росії, і не є військовим.
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У випадку осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань.
Це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський пропонував Росії обміняти Віктора Медведчука на українських громадян. Згодом дружина нардепа Оксана Марченко і сам Медведчук просили про обмін.
- Медведчук пропонував обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
- У Кремлі не розглядають можливості забрати з України Медведчука в обмін на визволення українських військових.