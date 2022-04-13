Марченко звернулась до Зеленського: вимагає звільнити Медведчука
На Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".
Джерело: Youtube
Пряма мова: "Його життя має бути поза небезпекою. Я чекаю вашої відповіді".
Деталі: На відео, оприлюдненому 13 квітня, Марченко заявляє, що СБУ незаконно утримує її чоловіка. Мовляв, Медведчук не порушував ніяких законів України, не залишав її територію, і "завжди був за мир", а його "переслідування є політичним".
На іншому відео Марченко (також російською мовою) звертається до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням допомогти її родині посередництвом у "цей чорний день".
Ці повідломлення продубльовані також у Telegram-каналі Марченко.
Цьому передувало: 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.
Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.
У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.
Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- За 5 днів до вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім опублікувала відео з Москви. 21 лютого з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- Розшуком депутата-втікача займалися спецгрупа Служби безпеки спільно з прокурорами. В Офісі генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік за кордон.
- 18 березня суд дозволив заочно арештувати Медведчука.
Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука