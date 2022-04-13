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Марченко звернулась до Зеленського: вимагає звільнити Медведчука

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 17:44
Марченко звернулась до Зеленського: вимагає звільнити Медведчука
скриншот

На Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".

Джерело: Youtube

Пряма мова: "Його життя має бути поза небезпекою. Я чекаю вашої відповіді".

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Деталі: На відео, оприлюдненому 13 квітня,  Марченко заявляє, що СБУ незаконно утримує її чоловіка. Мовляв, Медведчук не порушував ніяких законів України, не залишав її територію, і "завжди був за мир", а його "переслідування є політичним".

На іншому відео Марченко (також російською мовою) звертається до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням допомогти її родині посередництвом у "цей чорний день". 

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Ці повідломлення продубльовані також у Telegram-каналі Марченко. 

Цьому передувало: 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.

У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.

Передісторія:

Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука

Теми: Медведчук
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