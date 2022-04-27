Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться
Середа, 27 квітня 2022, 14:02
У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.
Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков, РИА Новости
Деталі: Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".
Цьому передувало:
- Президент Володимир Зеленський пропонував Росії обміняти Віктора Медведчука на українських громадян. Згодом дружина нардепа Оксана Марченко і сам Медведчук просили про обмін.
- Медведчук пропонував обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
- Марченко пропонувала росіянам віддати за Медведчука громадян Великобританії, які потрапили в полон в Україні. Британці Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Медведчука.
- Британський міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що Лондон "не шукатиме способів, як допомогти Росії" з обміном Медведчука. Пізніше цю позицію підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Передісторія:
- Із травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- За 5 днів до вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім до Москви. 21 лютого з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 23 лютого Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- 18 березня 2022 року суд дозволив заочно арештувати Медведчука.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який намагався покинути Україну. СБУ провела спецоперацію.
- 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під арешт без права внесення застави.