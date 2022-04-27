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Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 14:02
Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться
Віктор Медведчук після затримання, фото з Телеграм Володимира Зеленського

У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.

Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков, РИА Новости

Деталі: Російське пропагандистське агентство повідомило, що Пєсков про можливість обміну Медведчука на українських військових сказав так: "Про це мова не ведеться".

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Теми: МедведчукРосіяПутінобмін
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