Кремль не хочет менять Медведчука на защитников Мариуполя, потому что "он украинец и не военный"
Понедельник, 23 мая 2022, 12:36
Кремль заявил, что не собирается обменивать украинских бойцов с "Азовстали" на кума Путина Виктора Медведчука, потому что это "разная категория лиц".
Источник: Песков журналистам, которого цитируют росСМИ
Прямая речь Пескова: Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным.
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В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идёт о военных и о членах националистических формирований.
Это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский предлагал России обменять Виктора Медведчука на украинских граждан. Позже жена нардепа Оксана Марченко и сам Медведчук просили об обмене.
- Медведчук предлагал обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
- В Кремле не рассматривают возможность забрать Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.