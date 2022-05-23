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Кремль не хочет менять Медведчука на защитников Мариуполя, потому что "он украинец и не военный"

Роман ПетренкоПонедельник, 23 мая 2022, 12:36
Кремль не хочет менять Медведчука на защитников Мариуполя, потому что он украинец и не военный
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ, ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Кремль заявил, что не собирается обменивать украинских бойцов с "Азовстали" на кума Путина Виктора Медведчука, потому что это "разная категория лиц".

Источник: Песков журналистам, которого цитируют росСМИ

Прямая речь Пескова: Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным.

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В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идёт о военных и о членах националистических формирований.

Это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах".

Напомним: 

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Темы: МедведчукАзовМариупольвойна
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