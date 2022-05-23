Кремль не хочет менять Медведчука на защитников Мариуполя, потому что "он украинец и не военный"

Кремль заявил, что не собирается обменивать украинских бойцов с "Азовстали" на кума Путина Виктора Медведчука, потому что это "разная категория лиц".

Источник: Песков журналистам, которого цитируют росСМИ

Прямая речь Пескова: Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным.

В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идёт о военных и о членах националистических формирований.

Это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предлагал России обменять Виктора Медведчука на украинских граждан. Позже жена нардепа Оксана Марченко и сам Медведчук просили об обмене.

Медведчук предлагал обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

В Кремле не рассматривают возможность забрать Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.