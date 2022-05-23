Прикордонника зі Зміїного, справжнього автора фрази про російський корабль, дістали з полону

Автора славнозвісної фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й", прикордонника, чиє ім'я наразі не розкривається, вдалося витягти з російського полону.

Джерело: начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький в ефірі національного телемарафону

Деталі: Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За словами Гоцького, росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували також роботу, велику зарплату, стабільність. Але, зберігаючи вірність присязі, прикордонники продовжували захищати українську територію.

Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.

Пряма мова: "Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі".

Що передувало: Авторство фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

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