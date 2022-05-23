Прикордонника зі Зміїного, справжнього автора фрази про російський корабль, дістали з полону

Автора славнозвісної фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й", прикордонника, чиє ім'я наразі не розкривається, вдалося витягти з російського полону.

Джерело: начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький в ефірі національного телемарафону

Деталі: Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

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За словами Гоцького, росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували також роботу, велику зарплату, стабільність. Але, зберігаючи вірність присязі, прикордонники продовжували захищати українську територію.

Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.

Пряма мова: "Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі".

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Що передувало: Авторство фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

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