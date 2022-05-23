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"Рускій корабль, іді нах#й": прикордонники пояснили, чому тримали ім’я героя в секреті

"Українська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 16:43
Рускій корабль, іді нах#й: прикордонники пояснили, чому тримали ім’я героя в секреті

Державна прикордонна служба не розкривала особу автора фрази "Рускій корабль, іді нах#й", щоб не зашкодити йому в полоні і через безпекову складову наразі ще не може назвати його ім’я.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Ім’я прикордонника, який промовив ці слова, не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці.

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В силу певних обставин ми ще на якийсь час залишимо його в таємниці".

Деталі: Демченко наголосив: коли ім’ям героя почали цікавитися ЗМІ, ні ДПСУ, ні Збройні Сили України ніколи публічно цю тему не підтримували і всіма силами намагалися не дати їй значного поштовху, щоб це не загрожувало нікому під час перебування в полоні.

Речник ДПСУ каже, що медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова (військовий, якому ЗМІ помилково приписали авторство ред), певною мірою була операцією з інформаційного прикриття, яке гарантувало безпеку його побратимів – захисників острова, які потрапили в полон. А це і прикордонники, і воїни військово-морських, сухопутних та повітряних сил ЗСУ.

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Демченко підтвердив, що канал спілкування з морськими суднами був тільки у прикордонників на заставі, а не у морських піхотинців. Росіяни теж очевидно це усвідомлювали, тому в цьому питанні серед полонених більше відпрацьовували прикордонників.

Про обставини самої події Демченко розповідає наступне.

Пряма мова: "В черговий момент погрози російським кораблем, між атаками російських сил на острів, прикордонник розуміючи, що ситуація складна, напружена, і слухати неодноразові погрози агресора йому набридло, перебуваючи біля радіостанції, відкрито висловився ворогу всім відомою фразою. Це було практично перед захопленням острова росіянами.

Хлопець навіть не усвідомлював, що він зробив для України.

Майже відразу ця фраза, демонструючи відвагу захисників острова, потрапила в публічну площину. А за кілька годин вона вірусно почала поширюватися. Тепер вона уособлює незламність України та її захисників".

Додатково: Демченко уточнив, що запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова, на материковій частині Одеської області в іншому прикордонному підрозділі, де також є радіостанція. Вони слухали та записували розмови, що лунали в радіоефірі, аби фіксувати агресію російських кораблів у морі.

Що передувало: Начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький повідомив, що автора славнозвісної фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й", прикордонника, чиє ім'я наразі не розкривається, вдалося витягти з російського полону.

Державна прикордонна служба від самого початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

Передісторія:

  • 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства.
  • Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
  • Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.
  • Захисники Зміїного опинилися у російському полоні.

Теми: Прикордонна служба
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