Пограничника со Змеиного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена

Автора знаменитой фразы "Русский военный корабель, иди нах#й" пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось извлечь из российского плена.

Источник: начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий в эфире национального телемарафона

Детали: Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

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По словам Гоцкого, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, предлагали также работу, большую зарплату, стабильность. Но, сохраняя верность присяге, пограничники продолжали защищать украинскую территорию.

У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление российскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.

Прямая речь: "Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе".

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Что предшествовало: Авторство фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Государственная пограничная служба с самого начала отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

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