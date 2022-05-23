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Пограничника со Змеиного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 14:37

Автора знаменитой фразы "Русский военный корабель, иди нах#й" пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось извлечь из российского плена.

Источник: начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий в эфире национального телемарафона

Детали: Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По словам Гоцкого, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, предлагали также работу, большую зарплату, стабильность. Но, сохраняя верность присяге, пограничники продолжали защищать украинскую территорию.

У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление российскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.

Прямая речь: "Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе".

Что предшествовало: Авторство фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Государственная пограничная служба с самого начала отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

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Предыстория: 

  • 24 февраля к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники ответили фразой, ставшей крылатой.
  • Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, потом применили боевую авиацию.
  • Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.
  • Защитники Змеиного оказались в российском плену. 
  • Государственная пограничная служба пояснила, что не раскрывала личность автора фразы "Русский корабль, иди нах#й", чтобы не повредить ему в плену.

Темы: Пограничная служба
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