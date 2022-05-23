"Русский корабль, иди нах#й": пограничники объяснили, почему держали имя героя в секрете

Государственная пограничная служба не раскрывала личность автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", чтобы не повредить ему в плену и из целей безопасности пока еще не может назвать его имя.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его личности могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности.

В силу определенных обстоятельств мы еще на время оставим его в секрете".

Детали: Демченко подчеркнул: когда именем героя начали интересоваться СМИ, ни ГПСУ, ни Вооруженные силы Украины никогда публично эту тему не поддерживали и всеми силами пытались не дать ей значительного толчка, чтобы это не угрожало никому во время пребывания в плену.

Спикер ГПСУ говорит, что медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова (военный, которому СМИ ошибочно приписали авторство -ред), в определенной степени была операцией по информационному прикрытию, гарантировавшему безопасность его побратимов – защитников острова, попавших в плен. А это и пограничники, и воины военно-морских, сухопутных и воздушных сил ВСУ.

Демченко подтвердил, что канал общения с морскими судами был только у пограничников на заставе, а не у морских пехотинцев. Россияне тоже, очевидно, отдавали себе отчет в этом, поэтому среди пленных больше отрабатывали пограничников.

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Об обстоятельствах самого события Демченко рассказывает следующее.

Прямая речь: "В очередной момент угроз от российского корабля, между атаками российских сил на остров, пограничник, понимая, что ситуация сложная, напряженная, и слушать неоднократные угрозы агрессора ему надоело, находясь у радиостанции, открыто высказался врагу всем известной фразой. Это было практически перед захватом острова россиянами.

Парень даже не сознавал, что он сделал для Украины.

Почти сразу же эта фраза, демонстрируя отвагу защитников острова, попала в публичную плоскость. А через несколько часов она вирусно начала распространяться. Теперь она олицетворяет несокрушимость Украины и ее защитников".

Дополнительно: Демченко уточнил, что запись разговора сделали пограничники, находившиеся в 50 километрах от защитников острова, на материковой части Одесской области в другом пограничном подразделении, где также есть радиостанция. Они слушали и записывали разговоры, звучавшие в радиоэфире, чтобы фиксировать агрессию российских кораблей в море.

Что предшествовало: Начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий сообщил, что автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось извлечь из российского плена.

Государственная пограничная служба изначально отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

Предыстория: