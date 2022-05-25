Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб

Російські підрозділи на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському напрямку, але безуспішно.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України

Дослівно: "Основні зусилля противник зосереджує на ураженні угруповання Об’єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Тут ворог намагається здолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, з метою створення сприятливих умов для ведення наступу.

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Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі.

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На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках".

Деталі: У районах Ізюма й Слов’янська ворог намагався покращити тактичне положення своїх підрозділів. Окупанти спробували наступати на Довгеньке Харківської області й Богородичне в Донецькій, але відступили.

На Харківщині росіяни ведуть інтенсивний вогневий вплив на позиції українських підрозділів. Окупаційні війська обстріляли з артилерії Краснопілля Сумської області, а також Тернову, Руські Тишки, Довгеньке та Нову Дмитрівку Харківської області.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися покращити тактичне положення підрозділів, рухаючись в напрямку Миколаєва, аби вийти на адміністративні межі Херсонської і Миколаївської областей. Крім того, загарбники обстріляли житлові будинки Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках без суттєвих змін порівняно з обстановкою станом на 24 травня.

Українська розвідка фіксує значний приріст кількості поранених військовослужбовців армії РФ у медичних закладах на території Росії в прикордонних областях з Україною.

Крім того, українська розвідка попереджає, що наприкінці травня в Білорусі на військових полігонах майже в усіх областях планується проведення маршів з технікою та озброєння, яке знімуть зі зберігання.

Що було раніше: Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет