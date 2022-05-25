Российские оккупанты пытаются наступать в направлении Бахмута и Лимана на Донбассе – Генштаб

Российские подразделения в Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, но безуспешно.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Дословно: "Основные усилия противника сосредоточены на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Здесь враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

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Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях".

Детали: В районах Изюма и Славянска враг пытался улучшить тактическое положение своих подразделений. Оккупанты попытались наступать на Довгенькое Харьковской области и Богородичное в Донецкой, но отступили.

В Харьковской области россияне ведут интенсивное огненное давление на позиции украинских подразделений. Оккупационные войска обстреляли из артиллерии Краснополья Сумской области, а также Терновую, Русские Тишки, Довгенькое и Новую Дмитровку Харьковской области.

В Южнобужском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение подразделений, двигаясь в направлении Николаева, чтобы выйти на административные границы Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, захватчики обстреляли жилые дома Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

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