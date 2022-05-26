ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

Православная церковь Украины просит Вселенского патриарха лишить престола предстоятеля Российской православной церкви Кирилла – Владимира Гундяева, – который благословлял российское вторжение в Украину.

Источник: митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Facebook

Прямая речь Эпифания: "Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных (безосновательного разрыва евхаристического единения и создание епархий РПЦ в пределах Александрийского Патриархата)".

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Детали: Эпифаний напомнил, что патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором.

По его словам, сама эта идеология подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольского Собора 1872-го года.

Соответственно, по мнению Эпифания, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не покается.

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Глава ПЦУ также призвал Предстоятелей других поместных Церквей осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины.

"Ведь не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки – в крови жертв российской армии, которую он, российский патриарх, благословил на эту бойню", – подытожил Эпифаний.

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