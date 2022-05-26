ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола
Православная церковь Украины просит Вселенского патриарха лишить престола предстоятеля Российской православной церкви Кирилла – Владимира Гундяева, – который благословлял российское вторжение в Украину.
Источник: митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Facebook
Прямая речь Эпифания: "Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных (безосновательного разрыва евхаристического единения и создание епархий РПЦ в пределах Александрийского Патриархата)".
Детали: Эпифаний напомнил, что патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором.
По его словам, сама эта идеология подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольского Собора 1872-го года.
Соответственно, по мнению Эпифания, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не покается.
Глава ПЦУ также призвал Предстоятелей других поместных Церквей осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины.
"Ведь не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки – в крови жертв российской армии, которую он, российский патриарх, благословил на эту бойню", – подытожил Эпифаний.
Предыстория:
- Ранее предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
- Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что предстоятель РПЦ Кирилл сделал выбор в пользу антихриста.
- Позже московский патриарх Кирилл врал, что "Россия никогда ни на кого не нападала". Он также призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.