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Данілов про Медведчука, Порошенка і "трубу": нічого нового не почув

Альона Мазуренко Четвер, 26 травня 2022, 20:21
Данілов про Медведчука, Порошенка і трубу: нічого нового не почув
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що нової інформації від кума президента Росії Віктора Медведчука щодо попереднього президента Петра Порошенка не почув.

Джерело: Данілов в ефірі 24 каналу

Пряма мова: "Я думаю, що Медведчук розповів дуже багато і не тільки про Петра Олексійовича (Порошенка - ред.). Чи було щось нове у цьому ролику для мене щодо Петра Олексійовича - абсолютно ні.

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Більше того, ми набагато більше розуміємо і знаємо стосовно дій не тільки Петра Олексійовича, а й інших "видатних діячів сучасності" щодо відношень з агресором - РФ. Тут нічого дивного не було.

Ніяких несподіванок для людей, які були в курсі цього процесу, ні про вугілля, ні про цю трубу, не було. Тут про інше треба говорити, а що це була за система, яка дозволила всі ці процеси? Чому суд, який відбувався, по цій трубі, чому інші люди заплющували очі і не звертали на це увагу? От про це треба говорити".  

Деталі: Секретар РНБО впевнений, що Медведчук розповів СБУ не лише про Порошенка.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.
  • Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності і звинуватив СБУ в піарі.

Теми: ПорошенкоМедведчукДаніловРНБО
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