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Данілов про Медведчука, Порошенка і "трубу": нічого нового не почув

Мазуренко Альона Четвер, 26 травня 2022, 20:21
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що нової інформації від кума президента Росії Віктора Медведчука щодо попереднього президента Петра Порошенка не почув.

Джерело: Данілов в ефірі 24 каналу

Пряма мова: "Я думаю, що Медведчук розповів дуже багато і не тільки про Петра Олексійовича (Порошенка - ред.). Чи було щось нове у цьому ролику для мене щодо Петра Олексійовича - абсолютно ні.

Більше того, ми набагато більше розуміємо і знаємо стосовно дій не тільки Петра Олексійовича, а й інших "видатних діячів сучасності" щодо відношень з агресором - РФ. Тут нічого дивного не було.

Ніяких несподіванок для людей, які були в курсі цього процесу, ні про вугілля, ні про цю трубу, не було. Тут про інше треба говорити, а що це була за система, яка дозволила всі ці процеси? Чому суд, який відбувався, по цій трубі, чому інші люди заплющували очі і не звертали на це увагу? От про це треба говорити".  

Деталі: Секретар РНБО впевнений, що Медведчук розповів СБУ не лише про Порошенка.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.
  • Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності і звинуватив СБУ в піарі.

Теми: ПорошенкоМедведчукДаніловРНБО
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