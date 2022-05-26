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Данилов о Медведчуке, Порошенко и "трубе": ничего нового не услышал

Мазуренко Алена Четверг, 26 мая 2022, 20:21
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что новой информации от кума президента России Виктора Медведчука о предыдущем президенте Петре Порошенко не услышал.

Источник: Данилов в эфире 24 канала

Прямая речь: "Я думаю, что Медведчук рассказал очень много и не только о Петре Алексеевиче (Порошенко – ред.). Было ли что-то новое в этом ролике для меня относительно Петра Алексеевича – совершенно нет.

Более того, мы гораздо больше понимаем и знаем по поводу действий не только Петра Алексеевича, но и других "выдающихся деятелей современности" относительно отношений с агрессором - РФ. Здесь ничего удивительного не было.

Никаких неожиданностей для людей, которые были в курсе этого процесса, ни об угле, ни об этой трубе, не было. Здесь о другом нужно говорить, а что это была за система, позволившая все эти процессы? Почему суд по этой трубе, почему другие люди закрывали глаза и не обращали на это внимание? Вот об этом нужно говорить".

Детали: Секретарь СНБО уверен, что Медведчук рассказал СБУ не только о Порошенко.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.
  • Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности и обвинил СБУ в пиаре.

Темы: ПорошенкоМедведчукДаниловСНБО
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