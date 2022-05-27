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Електро та газопостачання вже відновили на усій Київщині – ОП

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 14:58
РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І МЕРЕЖ. ФОТО ОВА

В Офісі президента повідомили, що У Київській області завершене відновлення електро та газопостачання.

Джерело: заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко

Деталі: Зазначається, що Національна поліція відновила роботу у 650 населених пунктах області, а Укрпошта відновила роботу в 821.

Тим часом мобільний зв‘язок та Інтернет відновлений на 76%.

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Теми: Київська областьгазелектроенергіявійна
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