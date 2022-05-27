Электро и газоснабжение уже восстановили по всей Киевщине – ОП

РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТЬ. ФОТО ОВА

В офисе президента сообщили, что в Киевской области завершено восстановление электро и газоснабжения.

Источник: замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко

Детали: Отмечается, что Национальная полиция возобновила работу в 650 населенных пунктах области, а Укрпочта возобновила работу в 821.

Реклама:

Между тем, мобильная связь и Интернет восстановлена на 76%.

Читайте также: "Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

ВИДЕО ДНЯ

Сафари на людей: 5 историй выживших в Ирпене и Буче

Предыстория: