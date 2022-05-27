Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Электро и газоснабжение уже восстановили по всей Киевщине – ОП

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 14:58
Электро и газоснабжение уже восстановили по всей Киевщине – ОП
РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТЬ. ФОТО ОВА

В офисе президента сообщили, что в Киевской области завершено восстановление электро и газоснабжения.

Источник: замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко

Детали: Отмечается, что Национальная полиция возобновила работу в 650 населенных пунктах области, а Укрпочта возобновила работу в 821.

Реклама:

Между тем, мобильная связь и Интернет восстановлена на 76%.

Читайте также: "Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации 

 Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

ВИДЕО ДНЯ

Сафари на людей: 5 историй выживших в Ирпене и Буче

Предыстория: 

Темы: Киевская областьгазэлектроэнергиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
Все новости...
Реклама: