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Электро и газоснабжение уже восстановили по всей Киевщине – ОП

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 14:58
РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТЬ. ФОТО ОВА

В офисе президента сообщили, что в Киевской области завершено восстановление электро и газоснабжения.

Источник: замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко

Детали: Отмечается, что Национальная полиция возобновила работу в 650 населенных пунктах области, а Укрпочта возобновила работу в 821.

Между тем, мобильная связь и Интернет восстановлена на 76%.

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Темы: Киевская областьгазэлектроэнергиявойна
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