Электро и газоснабжение уже восстановили по всей Киевщине – ОП
Пятница, 27 мая 2022, 14:58
В офисе президента сообщили, что в Киевской области завершено восстановление электро и газоснабжения.
Источник: замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко
Детали: Отмечается, что Национальная полиция возобновила работу в 650 населенных пунктах области, а Укрпочта возобновила работу в 821.
Между тем, мобильная связь и Интернет восстановлена на 76%.
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Предыстория:
- 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
- Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.
- 9 апреля сообщалось, что за 3 дня в Киевской области расчистили 67 км дороги Киев – Чоп, в ближайшее время будет открыта дорога Киев – Житомир.