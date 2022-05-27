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Перехоплення СБУ: окупанти бунтують під Харковом, бо не хочуть воювати

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 16:57
фото ілюстративне getty images

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських командирів, які скаржаться на своїх підлеглих за відмову йти в наступ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти.

Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. 

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України".

Деталі: Із розмови можна зробити висновок, що російські командири не вперше мають справу з бунтами підлеглих у ході війни проти України.

Один з командирів вирішив покарати попередній взвод "бунтівників", а тому "посадив їх на підвал".

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СБУ нагадує російським військовим, що в разі примусового залучення до наступу, можна зателефонувати на гарячу лінію 2402, зберегти життя і здатися в полон. Гаряча лінія працює як для російських, так і українських номерів.

Передісторія: 

  • Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив 27 травня, що російські підрозділи намагаються втримати зайняті позиції на півночі Харківської області та перешкоджають українським безпілотникам вести аеророзвідку, застосовуючи проти них комплекси РЕБ "Борісоґлєбск".
  • 21 травня СБУ перехопила телефонну розмову жителя з території так званого "ДНР", якого примусово мобілізували в російську армію. Він описує дружині перебування в лавах російської армії як рабство.
  • 18 травня СБУ публікувало перехоплений дзвінок російського загарбника, який бере участь в окупації Запорізької області. Він скаржиться, що українські партизани чатують на них звідусіль, а тому російські військові імітують українську мову.
  • Схожі настрої серед російських окупантів були в перехоплених розмовах, яке СБУ оприлюднювало у квітні.

Теми: СБУРосіявійна
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