Перехоплення СБУ: окупанти бунтують під Харковом, бо не хочуть воювати

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських командирів, які скаржаться на своїх підлеглих за відмову йти в наступ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти.

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Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України".

Деталі: Із розмови можна зробити висновок, що російські командири не вперше мають справу з бунтами підлеглих у ході війни проти України.

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Один з командирів вирішив покарати попередній взвод "бунтівників", а тому "посадив їх на підвал".

СБУ нагадує російським військовим, що в разі примусового залучення до наступу, можна зателефонувати на гарячу лінію 2402, зберегти життя і здатися в полон. Гаряча лінія працює як для російських, так і українських номерів.

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