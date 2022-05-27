Перехват СБУ: оккупанты бунтуют под Харьковом, потому что не хотят воевать
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских командиров, которые жалуются на своих подчиненных за отказ идти в наступление.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты.
Целые подразделения отказываются идти в наступление. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.
"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" – рассказывает своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины".
Детали: Из разговора можно заключить, что российские командиры не впервые имеют дело с бунтами подчиненных в ходе войны против Украины.
Один из командиров решил наказать предыдущий взвод "мятежников", а потому "посадил их на подвал".
СБУ напоминает российским военным, что в случае принудительного привлечения к наступлению можно позвонить на горячую линию 2402, сохранить жизнь и сдаться в плен. Горячая линия работает как для российских, так и для украинских номеров.
Предыстория:
- Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил 27 мая, что российские подразделения пытаются удержать занятые позиции на севере Харьковской области и препятствуют украинскими безпилотникам вести аэроразведку, размещая комплексы РЭБ "Борисоглебск".
- 21 мая СБУ перехватила телефонный разговор жителя с территории так называемой "ДНР", которого принудительно мобилизовали в российскую армию. Он описывает жене пребывания в рядах российской армии как рабство.
- 18 мая СБУ публиковало перехваченный звонок российского захватчика, участвующего в оккупации Запорожской области. Он жалуется, что украинские партизаны подстерегают их отовсюду, а потому российские военные имитируют украинский язык.
- Похожие настроения среди российских оккупантов были в перехваченных разговорах, которые СБУ обнародовало в апреле.