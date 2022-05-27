Перехват СБУ: оккупанты бунтуют под Харьковом, потому что не хотят воевать

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских командиров, которые жалуются на своих подчиненных за отказ идти в наступление.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты.

Целые подразделения отказываются идти в наступление. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" – рассказывает своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины".

Детали: Из разговора можно заключить, что российские командиры не впервые имеют дело с бунтами подчиненных в ходе войны против Украины.

Один из командиров решил наказать предыдущий взвод "мятежников", а потому "посадил их на подвал".

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СБУ напоминает российским военным, что в случае принудительного привлечения к наступлению можно позвонить на горячую линию 2402, сохранить жизнь и сдаться в плен. Горячая линия работает как для российских, так и для украинских номеров.

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