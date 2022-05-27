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Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога і розповіли подробиці бою в небі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 23:20

За добу Збройні сили України знищили 3 ворожі повітряні цілі та ротно-тактичну групу російської армії.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Деталі: за підсумками доби уражено:

  • літак Су-35;
  • вертоліт Ка-52;
  • БпЛА "Орлан-10";
  • ротно-тактичну групу.

Ігнат розповів подробиці про знищені ворожі цілі.

Пряма мова: "27 травня, близько 14.00 години у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.

Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек (в окупованому Криму -ред.) вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29.

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Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух.

На Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК "Перун" збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один БпЛА "Орлан -10".

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Теми: війна
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