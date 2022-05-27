Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога і розповіли подробиці бою в небі
За добу Збройні сили України знищили 3 ворожі повітряні цілі та ротно-тактичну групу російської армії.
Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат
Деталі: за підсумками доби уражено:
- літак Су-35;
- вертоліт Ка-52;
- БпЛА "Орлан-10";
- ротно-тактичну групу.
Ігнат розповів подробиці про знищені ворожі цілі.
Пряма мова: "27 травня, близько 14.00 години у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.
Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.
На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек (в окупованому Криму -ред.) вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29.
Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух.
На Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК "Перун" збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".
А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один БпЛА "Орлан -10".
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