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Воздушные силы сосчитали сбитых "птичек" врага и рассказали подробности боя в небе

Валентина РоманенкоПятница, 27 мая 2022, 23:20
Воздушные силы сосчитали сбитых птичек врага и рассказали подробности боя в небе

За сутки 27 мая Вооруженные силы Украины уничтожили 3 вражеских воздушных цели и ротно-тактическую группу российской армии.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат

Детали: по итогам суток поражены:

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  • самолет Су-35;
  • вертолет Ка-52;
  • БПЛА "Орлан-10";
  • ротно-тактическая группа.

Игнат рассказал подробности об уничтоженных врагах целях.

Прямая речь: "27 мая, около 14.00 в небе Херсонщины истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбил российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ.

Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой.

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Перехваченный радиооббмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

А на Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает еще один БПЛА "Орлан-10".

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Темы: война
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