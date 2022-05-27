Воздушные силы сосчитали сбитых "птичек" врага и рассказали подробности боя в небе
За сутки 27 мая Вооруженные силы Украины уничтожили 3 вражеских воздушных цели и ротно-тактическую группу российской армии.
Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат
Детали: по итогам суток поражены:
- самолет Су-35;
- вертолет Ка-52;
- БПЛА "Орлан-10";
- ротно-тактическая группа.
Игнат рассказал подробности об уничтоженных врагах целях.
Прямая речь: "27 мая, около 14.00 в небе Херсонщины истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбил российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ.
Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой.
На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек (в оккупированном Крыму -ред.) вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский МиГ-29...
Перехваченный радиооббмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв.
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