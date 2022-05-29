В Офісі президента прогнозують, що Росія почне шантаж Європи газом з настанням холодів
Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що з настанням холодної погоди російська влада почне тиснути на європейських партнерів України через відключення поставок газу.
Джерело: telegram-канал Єрмака
Пряма мова Єрмака: "Не можна виключати, що Росія, окрім продовольчої кризи, з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи.
Враховуючи те, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви.
І саме зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу".
Деталі: Єрмак закликав європейських партнерів зберігати єдність в підтримці України та швидко, без вагань ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії.
Насамперед він перелічив мита й ембарґо на російську нафту, а також санкції проти банківської системи РФ і вторинні санкції на країни й компанії, які захочуть співпрацювати з РФ.
У свою чергу Україна розраховує на отримання потрібних типів озброєння та фінансову підтримку.
Передісторія:
- Керівництво Євросоюзу розробляє план дій на випадок повного відключення поставок газу з боку Росії. Крім того, ЄС працює над угодами з Ізраїлем та Єгиптом, аби зменшити залежність від російського газу.
- Кремль звинуватив Польщу в божевіллі за її відмову сплачувати за російський газ у рублях, а відтак повному розірванні контракту.
- Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс переконаний, що президент Росії Владімір Путін не наважиться відключити газ більшості країн Європи, особливо Німеччині, Франції, Нідерландам чи Італії.
- 21 травня Росія припинила поставки газу до Фінляндії, тому що фінський уряд відмовився сплачувати зобов’язання за контрактом у рублях.
- За підрахунками деяких експертів, цьогоріч Росія може отримати понад 100 мільярдів євро від країн ЄС в рамках виконання контрактів про продаж газу.