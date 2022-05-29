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В Офисе президента прогнозируют, что Россия начнет шантаж Европы газом с наступлением холодов

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 19:25
В Офисе президента прогнозируют, что Россия начнет шантаж Европы газом с наступлением холодов
фото: getty images

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что с наступлением холодной погоды российские власти начнут давить на европейских партнеров Украины, шантажируя прекратить поставки газа.

Источник: telegram-канал Ермака

Прямая речь Ермака: "Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы.

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Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно предугадать конечную цель Москвы.

И именно сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира".

Детали: Ермак призвал европейских партнеров сохранять единство в поддержке Украины и быстро без колебаний принять следующий пакет санкций против России.

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В первую очередь, он перечислил пошлины и эмбарго на российскую нефть, а также санкции против банковской системы РФ и вторичные санкции на страны и компании, которые захотят сотрудничать с РФ.

В свою очередь, Украина рассчитывает на получение нужных типов вооружения и финансовую поддержку.

Предыстория:

  • Руководство Евросоюза разрабатывает план действий в случае полного прекращения поставок газа со стороны России. Кроме того, ЕС работает над соглашениями с Израилем и Египтом, чтобы снизить зависимость от российского газа.
  • Кремль обвинил Польшу в безумии из-за ее отказа платить за российский газ в рублях, и следовательно, в полном расторжении контракта.
  • Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс убежден, что президент России Владимир Путин не отважится отключить газ большинства стран Европы, особенно Германии, Франции, Нидерландам или Италии.
  • 21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию, потому что финское правительство отказалось уплачивать задолженность по контракту в рублях.
  • По подсчетам некоторых экспертов, в текущем году Россия может получить более 100 миллиардов евро от стран ЕС в рамках выполнения контрактов о продаже газа.

Темы: Офис президентагазЕСПутин
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