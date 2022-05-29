В Офисе президента прогнозируют, что Россия начнет шантаж Европы газом с наступлением холодов
Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что с наступлением холодной погоды российские власти начнут давить на европейских партнеров Украины, шантажируя прекратить поставки газа.
Источник: telegram-канал Ермака
Прямая речь Ермака: "Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы.
Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно предугадать конечную цель Москвы.
И именно сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира".
Детали: Ермак призвал европейских партнеров сохранять единство в поддержке Украины и быстро без колебаний принять следующий пакет санкций против России.
В первую очередь, он перечислил пошлины и эмбарго на российскую нефть, а также санкции против банковской системы РФ и вторичные санкции на страны и компании, которые захотят сотрудничать с РФ.
В свою очередь, Украина рассчитывает на получение нужных типов вооружения и финансовую поддержку.
Предыстория:
- Руководство Евросоюза разрабатывает план действий в случае полного прекращения поставок газа со стороны России. Кроме того, ЕС работает над соглашениями с Израилем и Египтом, чтобы снизить зависимость от российского газа.
- Кремль обвинил Польшу в безумии из-за ее отказа платить за российский газ в рублях, и следовательно, в полном расторжении контракта.
- Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс убежден, что президент России Владимир Путин не отважится отключить газ большинства стран Европы, особенно Германии, Франции, Нидерландам или Италии.
- 21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию, потому что финское правительство отказалось уплачивать задолженность по контракту в рублях.
- По подсчетам некоторых экспертов, в текущем году Россия может получить более 100 миллиардов евро от стран ЕС в рамках выполнения контрактов о продаже газа.