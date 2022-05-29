В Офисе президента прогнозируют, что Россия начнет шантаж Европы газом с наступлением холодов

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что с наступлением холодной погоды российские власти начнут давить на европейских партнеров Украины, шантажируя прекратить поставки газа.

Источник: telegram-канал Ермака

Прямая речь Ермака: "Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы.

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Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно предугадать конечную цель Москвы.

И именно сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира".

Детали: Ермак призвал европейских партнеров сохранять единство в поддержке Украины и быстро без колебаний принять следующий пакет санкций против России.

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В первую очередь, он перечислил пошлины и эмбарго на российскую нефть, а также санкции против банковской системы РФ и вторичные санкции на страны и компании, которые захотят сотрудничать с РФ.

В свою очередь, Украина рассчитывает на получение нужных типов вооружения и финансовую поддержку.

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