Блінкен відзначив вагому роль УП та журналістів у протидії російської агресії

Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив, що роль журналістів та медіа, зокрема "Української правди", дуже вагома в протидії російській пропаганді та висвітленні наслідків війни.

Джерело: промова Блінкена з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Пряма мова Блінкена: "Уряд США допомагає українським журналістам, надаючи бронежилети, супутникові телефони та інші засоби захисту. Ми відкрили пресцентр у Львові, щоби допомогти місцевим і міжнародним журналістам продовжувати виконувати їхні завдання.

Я дуже дякую журналістам, які продовжують робити свою роботу у надзвичайних умовах.

Окремо я би хотів висловити мою вдячність Севгіль Мусаєвій, яка очолює найбільш відомий сайт в Україні – "Українську правду". І я дякую всій редакції та співробітникам видання за ту роботу, яку вони продовжують виконувати. Вони мужньо висвітлюють події в Україні та викривають злочини Росії. Навіть коли їх спіткає особиста трагедія, як от загибель чоловіка сестри Севгіль – Брента Рено , якого 13 березня розстріляли російські військові біля Ірпеня під Києвом.

Я би хотів навести цитату з одного інтерв’ю пані Мусаєвої: "Ми як журналісти повинні пам’ятати, що люди, про трагедії яких ми розповідаємо, не можуть бути сухою статистикою".

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Деталі: Блінкен також підкреслив, що свобода слова в Україні в кілька разів перевищує ті незначні осередки свободи висловлення, які існували в Росії. Він наголосив, що правдиве і швидке висвітлення воєнних злочинів стало можливим завдяки динамічній і здоровій атмосфері в українській журналістиці.

Держсекретар вірить, що невдовзі російська влада не зможе приховувати масштаби трагедії в Україні, і поступово дедалі більше людей будуть опиратися пропаганді Кремля.

Пряма мова Блінкена: "Яку користь росіянам принесла російська війна проти України? Та геть ніякої. Ба більше, їм також доведеться мати справу з наслідками тих жахливих рішень, які ухвалила їхня влада".

Деталі: У своїй промові Блінкен також згадав журналістку з Мексики Беллу Наварро, яка мужньо висвітлює викрадення людей, навіть після того як кілька журналістів було вбито. Він згадав і журналіста видання Myanmar Now Све Віна – одного із незалежних видань, які є в країні.

Він пригадав напад на головного редактора російського видання "Новая газета" і лавреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова, який отримав хімічний опік очей.

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