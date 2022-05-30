Росіяни обстріляли зруйнований міст через Дністровський лиман – Марченко

Російські війська випустили 3 ракети в автомобільно-залізничний міст через Дністровський лиман у Затоці, дві ракети влучили.

Джерело: голова Одеської військової міськадміністрації Максим Марченко в Telegram

Пряма мова: "Ворог наніс ракетний удар двома ракетами по непрацюючому мосту через Дністровський лиман.

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Міст зазнав додаткових серйозних пошкоджень, але третя ракета була збита нашими силами ППО".

Що передувало: Перший обстріл моста через Дністровський лиман стався 26 квітня, другий - 27 квітня.

2 травня російські війська втретє здійснили ракетний обстріл цього ж мосту.

ВІДЕО ДНЯ

10 травня Росія в черговий раз здійснила ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.