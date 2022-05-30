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Росіяни обстріляли зруйнований міст через Дністровський лиман – Марченко

Мазуренко Альона Понеділок, 30 травня 2022, 21:19

Російські війська випустили 3 ракети в автомобільно-залізничний міст через Дністровський лиман у Затоці, дві ракети влучили. 

Джерело: голова Одеської військової міськадміністрації Максим Марченко в Telegram

Пряма мова: "Ворог наніс ракетний удар двома ракетами по непрацюючому мосту через Дністровський лиман.

Міст зазнав додаткових серйозних пошкоджень, але третя ракета була збита нашими силами ППО".

Що передувалоПерший обстріл моста через Дністровський лиман стався 26 квітня, другий - 27 квітня. 

2 травня російські війська втретє здійснили ракетний обстріл цього ж мосту.

10 травня Росія в черговий раз здійснила ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.

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Теми: Одеська областьобстрілРосія
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