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Россияне обстреляли разрушенный мост через Днестровский лиман – Марченко

Мазуренко Алена Понедельник, 30 мая 2022, 21:19

Российские войска выпустили 3 ракеты в автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в Затоке, две ракеты попали.

Источник: глава Одесской военной горадминистрации Максим Марченко Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар двумя ракетами по неработающему мосту через Днестровский лиман.

Мост получил дополнительные серьезные повреждения, но третья ракета была сбита нашими силами ПВО".

Что предшествовалоПервый обстрел моста через Днестровский лиман произошел 26 апреля, второй – 27 апреля.

2 мая российские войска в третий раз совершили ракетный обстрел этого же моста.

10 мая Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел поврежденного моста через Днестровский лиман в Одесской области.

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Темы: Одесская областьобстрелРосcия
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