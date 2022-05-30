Россияне обстреляли разрушенный мост через Днестровский лиман – Марченко

Российские войска выпустили 3 ракеты в автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в Затоке, две ракеты попали.

Источник: глава Одесской военной горадминистрации Максим Марченко Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар двумя ракетами по неработающему мосту через Днестровский лиман.

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Мост получил дополнительные серьезные повреждения, но третья ракета была сбита нашими силами ПВО".

Что предшествовало: Первый обстрел моста через Днестровский лиман произошел 26 апреля, второй – 27 апреля.

2 мая российские войска в третий раз совершили ракетный обстрел этого же моста.

ВИДЕО ДНЯ

10 мая Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел поврежденного моста через Днестровский лиман в Одесской области.