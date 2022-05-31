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Данілов: Тільки бій покаже, чи зможемо відбити нову атаку з Білорусі

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 13:32
Олексій Данілов

Україна пильно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо  загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення (створення нового оперативного командування – південного -ред.), вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий...

(чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку) залежить від нашого війська, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області.

Перед війною було багато  нарад у президента  з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати. Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил".

Деталі: Данілов підтвердив, що українська влада дійсно вважала, що з території Білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся 24 лютого. За два дні до війни міністр оборони України спілкувався з білоруським "колегою", і той запевняв, що ні в якому разі цього не буде.

Головний український прикордонник за день спілкувався з головним прикордонником Білорусі. І той теж запевняв, що агресивних дій з боку РБ не буде. "Але вони  пішли не тільки з цього боку, вони  пішли по всьому кордону", - зазначив Данілов.

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Секретар РНБО попередив, що війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї держави.

Нагадаємо: Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко 26 лютого направив своєму колезі з Республіки Білорусь офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією. Голова ДПСУ також наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками. "Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки! Зі зневагою!", - резюмував Дейнеко.

Теми: війнаБілорусьДанілов
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