Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Только бой покажет, сможем ли отбить новую атаку из Беларуси

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 13:32
Данилов: Только бой покажет, сможем ли отбить новую атаку из Беларуси
Алексей Данилов

Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание нового оперативного командования – южного -ред.), уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен...

Реклама:

(Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении) зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области.

Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Также отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных сил".

Детали: Данилов подтвердил, что украинские власти действительно считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло 24 февраля. За два дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским коллегой, и тот уверял, что ни в коем случае этого не будет.

ВИДЕО ДНЯ

Главный украинский пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. И он тоже уверял, что агрессивных действий со стороны РБ не будет. "Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО предупредил, что война с Россией не завершится быстро, для победы требуется консолидация усилий всего государства.

Напомним: Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля направил своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией. Глава ГПСУ также отметил, что белорусы на границе не достойны называть себя пограничниками. "Мы победим! Будьте прокляты, твари! С презрением!", - резюмировал Дейнеко.

Темы: войнаБеларусьДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Киев строит укрепления на случай нового штурма россиянами - появилось видео
Данилов: Война еще будет продолжаться, до победы - много работы
СБУ: украинские воины уничтожили подразделение "вагнеровцев" на Донбассе
Лукашенко рассказал подробности своей невидимой "спецоперации КГБ" в Украине
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: