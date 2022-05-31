Данилов: Только бой покажет, сможем ли отбить новую атаку из Беларуси

Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание нового оперативного командования – южного -ред.), уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен...

(Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении) зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области.

Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Также отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных сил".

Детали: Данилов подтвердил, что украинские власти действительно считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло 24 февраля. За два дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским коллегой, и тот уверял, что ни в коем случае этого не будет.

Главный украинский пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. И он тоже уверял, что агрессивных действий со стороны РБ не будет. "Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе", - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО предупредил, что война с Россией не завершится быстро, для победы требуется консолидация усилий всего государства.

Напомним: Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля направил своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией. Глава ГПСУ также отметил, что белорусы на границе не достойны называть себя пограничниками. "Мы победим! Будьте прокляты, твари! С презрением!", - резюмировал Дейнеко.