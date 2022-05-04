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США розпочинають консультації щодо торгової війни з Китаєм

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 00:18

Мита, запроваджені в 2018 році на імпорт з Китаю, можуть автоматично закінчитися 6 липня.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на офіс торгового представника США (USTR), завершення дії захисних мит стане можливим, "якщо жодна американська компанія не попросить їх зберегти".

Відповідно, в USTR оголосили про початок консультацій з бізнесом.

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"Першим кроком у цьому процесі є інформування представників вітчизняних галузей, які виграють від тарифних заходів, про можливість припинення цих заходів та можливість вимагати їх продовження… Якщо ми не отримаємо запиту від бізнесу, ми не матимемо повноважень  продовжувати ці митні тарифи",- уточнюють у USTR.

Нагадаємо, що США запровадило захисні мита проти китайської продукції за президентства Дональда Трампа. Він вважав це відповіддю на "несправедливу" торгівельну політику Китаю.

Згодом ці мита вилилися у повномасштабну "торгову війну" з Китаєм, що вплинули й на торгівлю з іншими регіонами, включаючи й Європу.

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Загалом захисні мита стосуються китайського імпорту на суму біля $350 млрд на рік.

Детальніше про це читайте у статті Китайське перезавантаження: як Байден змінює відносини з Пекіном

Теми: СШАКитайторгівля
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