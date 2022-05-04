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У Херсоні відновили мобільний зв'язок – Мінцифри

Ірина БалачукСереда, 4 травня 2022, 13:50
Фото pixabay.com

4 травня ремонтні бригади відновили мобільний зв’язок у Херсоні, працюють мережі усіх трьох мобільних операторів.

Джерело: Мінцифри у Telegram

Дослівно Мінцифри: "Мобільний зв'язок у Херсоні відновлено!"

Деталі: У міністерстві нагадали, що окупанти обірвали справний оптичний кабель, який забезпечував роботу базових станцій у Херсонській області.

Технічні команди lifecell та Київстару провели тестування мережі та знайшли місце обриву.

Далі lifecell взявся за відновлення мережі.

Повідомляється, що команда двічі виходила на ремонт, але поверталася через ворожі обстріли.

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3 травня один з операторів частково запустив голосовий зв'язок. А вранці 4 травня вдалося завершити ремонт пошкодженої оптичної мережі та запустити мережі всіх трьох мобільних операторів.
 
У Мінцифри подякували "телекомунікаційним героям, які ведуть свою боротьбу, щоб українці мали зв'язок із рідними в такі складні часи".

Передісторія:

  • 30 квітня на всій захопленій території Херсонської області зник мобільний зв’язок та інтернет українських операторів.
  • 1 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українська влада працює над відновленням зв’язку на Херсонщині.
  • Російські окупанти налагодили інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери, тобто мешканці Херсонщини підпали під стеження й заборони, які накладають на російських інтернет-користувачів.
  • Зранку 3 травня повідомляли, що в Скадовську відновили мобільний зв’язок українських операторів, але мобільний інтернет був недоступний.
  • Увечері 3 травня стало відомо, що Vodafone відновив мобільний зв’язок на 71% території Херсонської області.
  • 4 травня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Херсоні з'явився інтернет. 

Теми: Херсонмобільний зв'язоквійна
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