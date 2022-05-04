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У Херсоні відновили мобільний зв'язок – Мінцифри

Ірина БалачукСереда, 4 травня 2022, 13:50
У Херсоні відновили мобільний зв'язок – Мінцифри
Фото pixabay.com

4 травня ремонтні бригади відновили мобільний зв’язок у Херсоні, працюють мережі усіх трьох мобільних операторів.

Джерело: Мінцифри у Telegram

Дослівно Мінцифри: "Мобільний зв'язок у Херсоні відновлено!"

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Деталі: У міністерстві нагадали, що окупанти обірвали справний оптичний кабель, який забезпечував роботу базових станцій у Херсонській області.

Технічні команди lifecell та Київстару провели тестування мережі та знайшли місце обриву.

Далі lifecell взявся за відновлення мережі.

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Повідомляється, що команда двічі виходила на ремонт, але поверталася через ворожі обстріли.

3 травня один з операторів частково запустив голосовий зв'язок. А вранці 4 травня вдалося завершити ремонт пошкодженої оптичної мережі та запустити мережі всіх трьох мобільних операторів.
 
У Мінцифри подякували "телекомунікаційним героям, які ведуть свою боротьбу, щоб українці мали зв'язок із рідними в такі складні часи".

Передісторія:

  • 30 квітня на всій захопленій території Херсонської області зник мобільний зв’язок та інтернет українських операторів.
  • 1 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українська влада працює над відновленням зв’язку на Херсонщині.
  • Російські окупанти налагодили інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери, тобто мешканці Херсонщини підпали під стеження й заборони, які накладають на російських інтернет-користувачів.
  • Зранку 3 травня повідомляли, що в Скадовську відновили мобільний зв’язок українських операторів, але мобільний інтернет був недоступний.
  • Увечері 3 травня стало відомо, що Vodafone відновив мобільний зв’язок на 71% території Херсонської області.
  • 4 травня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Херсоні з'явився інтернет. 

Теми: Херсонмобільний зв'язоквійна
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