У Херсоні відновили мобільний зв'язок – Мінцифри

4 травня ремонтні бригади відновили мобільний зв’язок у Херсоні, працюють мережі усіх трьох мобільних операторів.

Джерело: Мінцифри у Telegram

Дослівно Мінцифри: "Мобільний зв'язок у Херсоні відновлено!"

Деталі: У міністерстві нагадали, що окупанти обірвали справний оптичний кабель, який забезпечував роботу базових станцій у Херсонській області.

Технічні команди lifecell та Київстару провели тестування мережі та знайшли місце обриву.

Далі lifecell взявся за відновлення мережі.

Повідомляється, що команда двічі виходила на ремонт, але поверталася через ворожі обстріли.

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3 травня один з операторів частково запустив голосовий зв'язок. А вранці 4 травня вдалося завершити ремонт пошкодженої оптичної мережі та запустити мережі всіх трьох мобільних операторів.



У Мінцифри подякували "телекомунікаційним героям, які ведуть свою боротьбу, щоб українці мали зв'язок із рідними в такі складні часи".

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