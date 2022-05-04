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Щоб уникнути оглядів на кордоні, Григорій Суркіс використовує диппаспорт

Михайло Ткач, Денис КарловськийСереда, 4 травня 2022, 22:35
дипломатичний паспорт григорія суркіса. фото: михайло ткач, уп

Народний депутат Григорій Суркіс, який міг вивезти без декларації цінне майно після початку повномасштабної війни, почав використовувати дипломатичний паспорт для перетину кордону, аби уникнути огляду і перевірок прикордонниками.

Джерело: джерела "Української правди" в прикордонній службі, коментар МЗС України

Деталі: Джерела УП повідомили, що нардеп Григорій Суркіс почав використовувати дипломатичний паспорт для перетину кордону. Наявність диппаспорту в подорожувальника не передбачає огляд речей митниками, а також дає можливість пройти паспортний контроль без черг.

1 травня Суркіс повернувся до України через прикордонний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею, а 4 травня знову виїхав з країни.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що народні депутати мають право використовувати дипломатичний паспорт лише для офіційних відряджень. Після повернення з відрядження нардеп повинен упродовж 10 днів повернути диппаспорт на зберігання до МЗС.

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, брати Григорій та Ігор Суркіси виїхали за кордон. Джерела УП у правоохоронних органах передали деталі виїзду братів 26 лютого спільно з їхніми родичами-чоловіками, які підлягають обмеженням на виїзд за кордон через загальну мобілізацію. Крім того, Суркіси задекларували понад 17 мільйонів доларів через угорських митників, але не повідомили про це українських митників.
  • Державне бюро розслідувань порушило кримінальні справи проти митників, які випустили Суркісів та пасажирів їхнього авто з порушенням законодавства.
  • 26 березня пресслужба президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса оприлюднила переклади документів з угорської митниці, які нібито свідчать про відсутність претензій правоохоронців щодо декларації готівки.
  • 22 квітня українські прикордонники зупинили Григорія Суркіса на пункті "Краківець", оскільки він не задекларував 13 дороговартісних годинників і намагався виїхати через "зелений коридор". Невдовзі стало відомо, що нардеп поїхав до Польщі, а годинники лишилися на кордоні.
  • Пресслужба нардепа пояснила, що він перебуває на лікуванні в Польщі між засіданнями парламенту, а годинники лишив своєму особистому помічникові.

Теми: СуркіскорупціякордонПрикордонна служба
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