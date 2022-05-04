Щоб уникнути оглядів на кордоні, Григорій Суркіс використовує диппаспорт

Народний депутат Григорій Суркіс, який міг вивезти без декларації цінне майно після початку повномасштабної війни, почав використовувати дипломатичний паспорт для перетину кордону, аби уникнути огляду і перевірок прикордонниками.

Джерело: джерела "Української правди" в прикордонній службі, коментар МЗС України

Деталі: Джерела УП повідомили, що нардеп Григорій Суркіс почав використовувати дипломатичний паспорт для перетину кордону. Наявність диппаспорту в подорожувальника не передбачає огляд речей митниками, а також дає можливість пройти паспортний контроль без черг.

1 травня Суркіс повернувся до України через прикордонний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею, а 4 травня знову виїхав з країни.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що народні депутати мають право використовувати дипломатичний паспорт лише для офіційних відряджень. Після повернення з відрядження нардеп повинен упродовж 10 днів повернути диппаспорт на зберігання до МЗС.

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