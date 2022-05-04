Щоб уникнути оглядів на кордоні, Григорій Суркіс використовує диппаспорт
Народний депутат Григорій Суркіс, який міг вивезти без декларації цінне майно після початку повномасштабної війни, почав використовувати дипломатичний паспорт для перетину кордону, аби уникнути огляду і перевірок прикордонниками.
Джерело: джерела "Української правди" в прикордонній службі, коментар МЗС України
Деталі: Джерела УП повідомили, що нардеп Григорій Суркіс почав використовувати дипломатичний паспорт для перетину кордону. Наявність диппаспорту в подорожувальника не передбачає огляд речей митниками, а також дає можливість пройти паспортний контроль без черг.
1 травня Суркіс повернувся до України через прикордонний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею, а 4 травня знову виїхав з країни.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що народні депутати мають право використовувати дипломатичний паспорт лише для офіційних відряджень. Після повернення з відрядження нардеп повинен упродовж 10 днів повернути диппаспорт на зберігання до МЗС.
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Передісторія:
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, брати Григорій та Ігор Суркіси виїхали за кордон. Джерела УП у правоохоронних органах передали деталі виїзду братів 26 лютого спільно з їхніми родичами-чоловіками, які підлягають обмеженням на виїзд за кордон через загальну мобілізацію. Крім того, Суркіси задекларували понад 17 мільйонів доларів через угорських митників, але не повідомили про це українських митників.
- Державне бюро розслідувань порушило кримінальні справи проти митників, які випустили Суркісів та пасажирів їхнього авто з порушенням законодавства.
- 26 березня пресслужба президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса оприлюднила переклади документів з угорської митниці, які нібито свідчать про відсутність претензій правоохоронців щодо декларації готівки.
- 22 квітня українські прикордонники зупинили Григорія Суркіса на пункті "Краківець", оскільки він не задекларував 13 дороговартісних годинників і намагався виїхати через "зелений коридор". Невдовзі стало відомо, що нардеп поїхав до Польщі, а годинники лишилися на кордоні.
- Пресслужба нардепа пояснила, що він перебуває на лікуванні в Польщі між засіданнями парламенту, а годинники лишив своєму особистому помічникові.