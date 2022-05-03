Бункери "Азовсталі" здатні витримати пряме влучання ядерної бомби – гендиректор заводу

Керівництво заводу "Азовсталі" запевнило, що 5 бомбосховищ на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі здатні витримати пряме попадання ядерного боєзаряду.

Джерело: інтерв’ю генерального директора ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" Енвера Цкітішвілі для міжнародної новинної агенції ВВС

Пряма мова Цкітішвілі: "У 2014 році, коли Маріуполь потрапив під прямий обстріл важкої артилерії, і особливо постраждав східний район – ми почали міркувати над тим, що робитимемо, якщо ескалація піде далі до міста.

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Ми почали відновлювати бомбосховища, що залишилися з часів Радянського Союзу. І звернули увагу, що їх було 36 штук, і одночасно могли бути 12 006 людей у ​​цих бомбосховищах.

І ми замислилися: ми розуміємо, що на сьогоднішній день на комбінаті працювало 10 847 людей. І зрозуміли, що ми можемо з міста покликати людей, які прийдуть і будуть рятуватися.

Ми відкрили архіви, що у 1977 році, коли реконструювали конверторний цех, частину доменного цеху, коксохімічне виробництво – ми побачили, що на комбінаті було відкрито та реконструйовано бомбосховища. Було 5 дуже потужних бомбосховищ, які витримували згідно з нормами радянського законодавства – на той період часу, архітектурного – порядку влучання одного прямого ядерного удару. Вони могли витримати та врятувати людей.

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І ми тоді почали проводити тренування. Ми всі ці роки (з 2014 по лютий 2022 року – ред.) щодня тренувалися, як люди будуть спускатися в бомбосховища, виходитимуть звідти, хто куди йде і як це виглядатиме. Після 2014 року ми не вірили в розповіді про те, що буцімто все буде добре, і це все якось минеться. Ми розуміли, що ескалація можлива і до неї треба готуватись".

Деталі: Гендиректор додав, що найменша товщина між поверхнею землі і стелею підземних тунелів становить 8 метрів. Але за його словами, це комунікаційні тунелі, які є переходами між різними бункерами, але самі бомбосховища знаходяться глибше.

Цкітішвілі сказав, що співробітники заводу напередодні початку вторгнення Росії в Україну, створили дуже великі запаси питної води та продовольства в бункерах, що уможливлює тривале проживання в них. Він переконаний, що це суттєво допомогло захисникам Маріуполя та цивільним втриматися під прямими бомбардуваннями російських окупантів.

Крім того, він сказав, що станом на зараз у підземних бомбосховищах заводу досі перебувають близько 300 цивільних осіб, з-поміж них 30-40 діти. Крім того, велика частина людей мають важкі поранення і їм потрібна кваліфікована медична допомога.

Цкітішвілі розповів, що ФСБ РФ намагалось допитувати співробітників меткомбінату, яких силоміць депортували на територію, підконтрольну росіянам. Російські окупанти хотіли дізнатись у працівників заводу, де пролягають комунікації бункерів та як влаштовані входи й виходи в бомбосховища. Проте, за словами Цкітішвілі, співробітники вдавали, що мали низькі посади, які не передбачали наявність пропуску на режимні об’єкти.

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