Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Вірю, що є шанс врятувати людей з Азовсталі

Альона Мазуренко Вівторок, 3 травня 2022, 23:44
Зеленський: Вірю, що є шанс врятувати людей з Азовсталі
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський вірить, що є шанс врятувати людей із заблокованої "Азовсталі".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя й "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням. Щоб наші люди не намагалися вирішити це питання.

Реклама:

Так, нам вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради того, щоб гуманітарний коридор запрацював.

Зараз російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс.

Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс урятувати й інших наших людей".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський нагадав, що з "Азовсталі" в Маріуполі вдалося евакуювати 156 людей. Наразі вони уже у Запоріжжі.

Читайте також: Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь" 

Передісторія:

  • Генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі розповів, що бомбосховища, збудовані за радянської доби під заводом, здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.
  • У ніч проти 3 травня російська авіація скидала потужні бомби на комбінат, а вдень окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Унаслідок бомбардування загинуло двоє цивільних жінок.
  • 2 травня військовослужбовці Національної гвардії України, які боронять Маріуполь, закликали міжнародну спільноту й українське військово-політичне керівництво об’єднати зусилля з безпечної евакуації цивільних, поранених і тіл загиблих, а також сподіваються, що врятують гарнізон.
  • Попри нищівні бомбардування ворога, українські захисники зуміли вбити 5 російських окупантів при обороні. Удень 2 травня повітряні удари окупантів спричинили надзвичайно потужну пожежу на заводі.
  • 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Удень 3 травня колона з евакуйованими прибула до Запоріжжя.

Теми: Азов МаріупольЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: