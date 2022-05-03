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Зеленський: Вірю, що є шанс врятувати людей з Азовсталі

Мазуренко Альона Вівторок, 3 травня 2022, 23:44
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський вірить, що є шанс врятувати людей із заблокованої "Азовсталі".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя й "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням. Щоб наші люди не намагалися вирішити це питання.

Так, нам вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради того, щоб гуманітарний коридор запрацював.

Зараз російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс.

Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс урятувати й інших наших людей".

Деталі: Зеленський нагадав, що з "Азовсталі" в Маріуполі вдалося евакуювати 156 людей. Наразі вони уже у Запоріжжі.

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Передісторія:

  • Генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі розповів, що бомбосховища, збудовані за радянської доби під заводом, здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.
  • У ніч проти 3 травня російська авіація скидала потужні бомби на комбінат, а вдень окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Унаслідок бомбардування загинуло двоє цивільних жінок.
  • 2 травня військовослужбовці Національної гвардії України, які боронять Маріуполь, закликали міжнародну спільноту й українське військово-політичне керівництво об’єднати зусилля з безпечної евакуації цивільних, поранених і тіл загиблих, а також сподіваються, що врятують гарнізон.
  • Попри нищівні бомбардування ворога, українські захисники зуміли вбити 5 російських окупантів при обороні. Удень 2 травня повітряні удари окупантів спричинили надзвичайно потужну пожежу на заводі.
  • 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Удень 3 травня колона з евакуйованими прибула до Запоріжжя.

Теми: Азов МаріупольЗеленськийвійна
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