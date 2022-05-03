Зеленський: Вірю, що є шанс врятувати людей з Азовсталі

Президент Володимир Зеленський вірить, що є шанс врятувати людей із заблокованої "Азовсталі".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя й "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням. Щоб наші люди не намагалися вирішити це питання.

Так, нам вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради того, щоб гуманітарний коридор запрацював.

Зараз російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс.

Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс урятувати й інших наших людей".

Деталі: Зеленський нагадав, що з "Азовсталі" в Маріуполі вдалося евакуювати 156 людей. Наразі вони уже у Запоріжжі.

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