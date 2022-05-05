Захисники "Азовсталі" звернулися до Зеленського
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб він подбав про поранених військових.
Джерело: звернення Паламара у Telegram
Пряма мова Паламара: "Уже третя доба, як ворог прорвався на територію "Азовсталі". Тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці вже 71 б’ються один на один з переважаючими силами противника.
Вкотре росіяни порушили обіцянку щодо перемир’я та не дали евакуюватися цивільними, які продовжують ховатися у підвалах заводу.
Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдатів, які в страшних муках помирають від неналежного лікування.
Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю".
Деталі: 5 травня 2022 року "Азову" виповнилося 8 років.
Читайте також: Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"
Передісторія:
- Удень 4 травня рідні та друзі військових Маріупольського гарнізону вийшли на протести в центрі Києва. Вони закликали владу й світ об’єднати зусилля, аби врятувати з оточення захисників Маріуполя.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що другу добу поспіль триває штурм позицій українських захисників на "Азовсталі". За його словами, окупанти вже на території заводу.
- Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 травня висловив своє переконання, що українській владі вдасться врятувати з "Азовсталі" і решту цивільних, і військових.
- Генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі заявив, що кілька бомбосховищ на заводі настільки потужні, що здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.