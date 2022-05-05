Захисники "Азовсталі" звернулися до Зеленського

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб він подбав про поранених військових.

Джерело: звернення Паламара у Telegram

Пряма мова Паламара: "Уже третя доба, як ворог прорвався на територію "Азовсталі". Тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці вже 71 б’ються один на один з переважаючими силами противника.

Вкотре росіяни порушили обіцянку щодо перемир’я та не дали евакуюватися цивільними, які продовжують ховатися у підвалах заводу.

Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдатів, які в страшних муках помирають від неналежного лікування.

Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю".

Деталі: 5 травня 2022 року "Азову" виповнилося 8 років.

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