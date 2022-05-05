Представник ООН каже, що до "Азовсталі" поїхали нові автобуси для евакуації

Спеціальний представник ООН щодо України Мартин Ґрифітс заявив, що до заводу "Азовсталь" в Маріуполі для евакуації цивільних вирушив ще один конвой автобусів.

Джерело: трансляція конференції донорів для програми післявоєнної відбудови України у Варшаві з коментарем Ґрифітса, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в коментарі журналістам американського телеканалу CNN

Пряма мова Ґрифітса: "Зараз конвой рухається до Азовсталі й планує бути там завтра вранці. Сподіваюсь, що вони заберуть тих цивільних осіб, які живуть у тому темному пеклі впродовж тижнів і місяців, і вивеземо їх у безпечне місце".

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Деталі: Ґрифітс сказав, що ООН спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста спільно ведуть переговори щодо безпечного проходу автобусів на територію заводу "Азовсталь", аби забрати решту цивільних із бомбосховищ.

Кириленко підтвердив, що розпочався другий етап евакуації цивільних з території "Азовсталі", але він застеріг, що всі деталі повідомить після завершення. Він побоюється, що російська сторона може зірвати домовленості, тому наполягає, що всі деталі евакуації повідомлять після завершення операції.

Кириленко додав, що на території заводу перебуває ще близько 200 цивільних осіб.

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