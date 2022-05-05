Представник ООН каже, що до "Азовсталі" поїхали нові автобуси для евакуації
Спеціальний представник ООН щодо України Мартин Ґрифітс заявив, що до заводу "Азовсталь" в Маріуполі для евакуації цивільних вирушив ще один конвой автобусів.
Джерело: трансляція конференції донорів для програми післявоєнної відбудови України у Варшаві з коментарем Ґрифітса, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в коментарі журналістам американського телеканалу CNN
Пряма мова Ґрифітса: "Зараз конвой рухається до Азовсталі й планує бути там завтра вранці. Сподіваюсь, що вони заберуть тих цивільних осіб, які живуть у тому темному пеклі впродовж тижнів і місяців, і вивеземо їх у безпечне місце".
Деталі: Ґрифітс сказав, що ООН спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста спільно ведуть переговори щодо безпечного проходу автобусів на територію заводу "Азовсталь", аби забрати решту цивільних із бомбосховищ.
Кириленко підтвердив, що розпочався другий етап евакуації цивільних з території "Азовсталі", але він застеріг, що всі деталі повідомить після завершення. Він побоюється, що російська сторона може зірвати домовленості, тому наполягає, що всі деталі евакуації повідомлять після завершення операції.
Кириленко додав, що на території заводу перебуває ще близько 200 цивільних осіб.
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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"
Передісторія:
- 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 3 травня колона прибула до Запоріжжя. Задля цієї операції генсекретар ООН Антоніу Гутерреш провів низку зустрічей зі світовими лідерами та особисто літав до Москви і Києва, аби погодити деталі.
- Станом на вечір 5 травня, російські окупанти продовжували штурм заводу "Азовсталі", який контролюють українські захисники. Ворог завдавав нищівних ударів з артилерії та авіації.
- Захисники з полку "Азов" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням вивезти поранених військових, які вмирають в страшному болі через брак медичної допомоги. Президент у вечірньому зверненні 4 травня сказав, що займається питанням порятунку людей з Маріуполя щодня.
- Російські окупанти начебто були готові відкрити гуманітарний коридор 5 травня для цивільних, але натомість розпочали нищівні артилерійські та авіаційні обстріли заводу.
- 4 травня в рамках "маріупольського коридору" до Запоріжжя зуміли евакуювати 344 людини. Українська влада пояснила, що це люди, які опинилися в різних частинах захоплених районів, зокрема Бердянську, Токмаку й Василівці Запорізької області.